Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bei Hausfriedensbruch ertappt

Hückeswagen (ots)

Am Sonntagnachmittag (16. Februar) gegen 16:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Hausfriedensbruch in eine leerstehende Gaststätte in Neuenherweg. Vor Ort stellten die Beamten zwei 39-Jährige aus Hückeswagen und Wermelskirchen fest. Sie waren nach eigenen Angaben auf der Suche nach einem "Lost Place" und über eine offenstehende Tür in das Gebäude gelangt. Auf Sie wartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell