Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Widerstand in Zelle gelandet

Waldbröl (ots)

Nachdem ein 19-Jähriger einem Platzverweis von einer Karnevalsveranstaltung in Schönenbach am frühen Sonntag (16. Februar) nicht nachkam und Widerstand leistete, musste er mehrere Stunden in einer Polizeizelle verbringen. Die Polizei wurde kurz nach Mitternacht gerufen, weil der 19-Jährige aus Nümbrecht auf Weisung des Sicherheitsdienstes die Karnevalsveranstaltung nicht verlassen wollte. Polizisten erteilten dem 19-Jährigen zunächst einen Platzverweis, dem er jedoch nicht nachkam. Zur Durchsetzung des Platzverweises und weil sich der 19-Jährige zunehmend aggressiv verhielt, beabsichtigten die Beamten, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Dabei leistete erheblichen Widerstand, sperrte sich, trat nach den Polizisten und beleidigte diese. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Letztlich landete er im Polizeigewahrsam, wo er bis zum Morgen bleiben musste.

