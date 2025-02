Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Gummersbach (ots)

Eine 63-jährige Opel-Fahrerin aus Bergneustadt wollte am Freitag (14. Februar) in Derschlag von der Kölner Straße nach links in die Epelstraße abbiegen. Dabei stieß sie gegen 12 Uhr mit dem entgegenkommenden Kia einer 64-jährigen Gummersbacherin zusammen, die auf der Kölner Straße in Richtung Rebbelroth unterwegs war. Die 63-Jährige und ihre 37-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

