POL-GM: Frontalzusammenstoß fordert zwei Verletzte

Am Samstag (15. Februar) wollte ein 70-jähriger Gummersbacher mit seinem Opel in Nochen von der Gelpestraße nach links in die Kirchstraße in Richtung Berghausen abbiegen. Dabei kam es gegen 19 Uhr zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kia einer 22-jährigen Frau aus Marienheide, die auf der Gelpestraße in Richtung Engelskirchen unterwegs war. Sie erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Gummersbacher wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

