POL-REK: 250423-3: Traktoranhänger umgekippt - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Betroffene Fahrbahn mehrere Stunden gesperrt

Die Polizei sucht derzeit nach zwei Verkehrsteilnehmenden, die am Dienstagmittag (22. April) an einem Verkehrsunfall mit einem Traktor in Kerpen-Brüggen beteiligt gewesen sein sollen. Die Ermittler des Verkehrskommissariats nehmen Hinweise von Zeugen und den noch unbekannten Verkehrsteilnehmenden unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen war der Fahrer (23) eines Traktors mit angehängter Pflanzenspritze gegen 14.15 Uhr aus Richtung Hürth in den Kreisverkehr der Landesstraße (L) 495 und der Heerstraße (L 163) gefahren. Zeitgleich seien ein silberner SUV und ein weiters Auto aus Richtung Brüggen in den Kreisverkehr eingefahren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei der 23-Jährige auf die Innenseite des Kreisverkehrs ausgewichen. Dabei sei die Pflanzenspritze ins Schleudern geraten und auf Höhe der Kreisverkehrsausfahrt in Richtung Gymnich sei der Anhänger des Traktors umgekippt.

Alarmierte Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und sperrten den betroffenen Bereich bis etwa 21.30 Uhr ab. Mitarbeiter der Fachleute reinigten die Straße, da dort Betriebsmittel ausgelaufen waren. (sc)

