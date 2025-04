Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250423-1: Einbruch in Tankstelle

Erftstadt (ots)

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Nach einem Einbruch in eine Tankstelle am Dienstagabend (22. April) in Erftstadt-Gymnich fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach drei unbekannten Tätern. Alle Gesuchten sollen zur Tatzeit schwarze Kleidung, Sturmhauben und Handschuhe getragen haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Täter gegen 22.30 Uhr in einem schwarzen VW Golf auf das Grundstück der Tankstelle an der Justus-von-Liebig-Straße gefahren sein. Zwei Maskierte sollen anschließend eine Tür an der Rückseite des Gebäudes aufgehebelt haben. Im Verkaufsraum sollen sie eine weitere Tür aufgehebelt haben. Nur wenige Minuten später seien die Täter im Golf über die Dirmerzheimer Straße in Richtung Dirmerzheim geflüchtet. Was die Täter erbeuteten, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Alarmierte Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen auf. Beamte sicherten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell