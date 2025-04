Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250423-2: Geschädigten angelockt, verletzt und bestohlen

Frechen (ots)

Täter gaben vor Gegenstände auf einer Onlineplattform zu verkaufen

Die Polizei fahndet derzeit nach zwei Unbekannten, die am Dienstagabend (22. April) einen Mann (34) unter dem Vorwand eines Privatverkaufs zu einer Adresse in Frechen gelockt, ihm die zuvor vereinbarte Summe abgenommen und ihn dann mit Pfefferspray angesprüht haben sollen. Die Täter sollen Vollbärte gehabt haben und seien etwa 25 Jahre alt und 175 Zentimeter groß. Sie seien zur Tatzeit dunkel gekleidet gewesen und sollen dunkle Kappen getragen haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise von Zeugen und dem Geschädigten unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen sich der 34-Jährige und die beiden Verdächtigen gegen 22 Uhr im Bereich der Kapfenberger Straße getroffen haben. Der Geschädigte habe angenommen, Haushaltswaren bei den beiden Männern zu kaufen, die sie zuvor in einem Internetportal zum Kauf angeboten hatten. Unter diesem Vorwand brachte der 34-Jährige Bargeld mit zu der vereinbarten Adresse. Die angeblichen Verkäufer nahmen das Geld an, sollen ihn dann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben und in Richtung Burgstraße geflüchtet sein. Einer der Täter habe dabei mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen. Der leichtverletzte 34-Jährige sei in ein Lokal geeilt, um die Polizei zu alarmieren.

Beamte nahmen den Sachverhalt auf, dokumentierten die Spuren am Tatort und fahndeten nach Verdächtigen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell