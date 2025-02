Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Autoreifenhandel und Fliesenfachgeschäft - Polizei sucht Zeugen (19./20.02.2025)

Immendingen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag sind Unbekannte in zwei Betriebe in der Straße "Im Gewerbepark" und in der Schwarzwaldstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 08.30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Autoreifenhandels in der Straße "Im Gewerbepark" und eines Fliesenfachbetriebs in der Schwarzwaldstraße. Im Innern verwüsteten sie die Büros der Geschäfte, entwendeten jedoch, soweit bislang bekannt, nichts. Der entstandene Schaden dürfte bei insgesamt rund 8.000 Euro liegen.

Zeuge die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des "Gewerbepark" und der Schwarzwaldstraße beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07462 9464-0 beim Polizeiposten Immendingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell