Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Unfallflucht in Tiefgarage des Kauflands in der Bahnhofstraße - roten Ford KA angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (20.02.2025)

Schramberg (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagvormittag eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des Kauflands in der Bahnhofstraße begangen. Im Zeitraum zwischen 09.15 Uhr und 10.45 Uhr streifte der Unbekannte den in der Tiefgarage des Geschäfts abgestellten roten Ford KA an der linken, hinteren Fahrzeugseite. Dabei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Anschließend fuhr der Unbekannte einfach davon, ohne den Unfall anzuzeigen.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0 entgegen.

