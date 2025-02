Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, K6177, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K6177 zwischen Bittelbrunn und Honstetten (19.02.2025)

Engen, K6177 (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 6177 zwischen Bittelbrunn und Honstetten ereignet hat. Ein 25-Jähriger war mit einem Mercedes Sprinter von Bittelbrunn kommend in Richtung Honstetten unterwegs. In einer scharfen Linkskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort seitlich frontal mit einem entgegenkommenden Kia Sportage eines 35-Jährigen. Beide Fahrer kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden am Sprinter schätzte die Polizei auf rund 20.000 Euro, den Schaden am Kia auf rund 10.000 Euro.

