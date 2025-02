Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler

Schwarzwald Baar Kreis) In Bäckerei gefahren (19.02.2025)

Mönchweiler (ots)

Im Schaufenster einer Bäckerei ist am Mittwoch, gegen 10:30 Uhr ein Renault-Fahrer gelandet. Der 73-Jährige rutschte beim Rangieren vom Bremspedal auf das Gaspedal und beschleunigte so seinen Kleintransporter stark. Er krachte in das davor befindliche Schaufenster einer Bäckerei, im Gebäude des Netto Marktes an der Straße "Kälberwald". Dort kam er zum Stehen. Es verletzte sich niemand, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell