Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, L 175

Schwarzwald Baar Kreis) Von der Straße abgekommen - Unfall (20.02.2025)

St. Georgen im Schwarzwald - L 175 (ots)

Auf der Landesstraße 175 zwischen St. Georgen und Hardt ist es am Donnerstagmorgen, gegen 7 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein 64-jähriger kam in seinem Opel, in Richtung Hardt fahrend nach rechts ins Bankett und verlor anschließend die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser rutschte frontal gegen einen Baum und kam dort zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich leicht und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Opel musste mit einem Schaden von circa 25.000 Euro abgeschleppt werden. Der Schaden am Baum muss noch beziffert werden.

