Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Litzelstetten, L219, Lkr. Konstanz) Unfall auf der L219 zwischen Litzelstetten und Dingelsdorf (19.02.2025)

LItzelstetten, L219 (ots)

Am Mittwochmittag ist es auf der Landesstraße 219 zwischen Litzelstetten und Dingelsdorf zu einem Unfall gekommen. Ein 63-Jähriger fuhr mit einem Mercedes der C-Klasse von Litzelstetten in Richtung Dingelsdorf. Dabei geriet er aus ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn, kam in der Folge von der Straße ab, überfuhr einen Leitpfosten, touchierte ein Verkehrsschild und kam schließlich auf einem Fahrradweg zum Stehen. Einem entgegenkommenden Autofahrer gelang es noch rechtzeitig auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Der 63-Jährige blieb unverletzt. An seinem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Die Schadenshöhe an den Verkehrszeichen und eines etwaigen Flurschadens ist noch nicht bekannt.

