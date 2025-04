Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250423-7: Radfahrer bei Überholvorgang touchiert - Verkehrsunfall

Bergheim (ots)

Radfahrer trug bei Sturz einen Fahrradhelm

Am Dienstagnachmittag (22. April) ist ein Fahrradfahrer (38) bei einem Verkehrsunfall in Bergheim-Fliesteden leicht verletzt worden. Der Rennradfahrer begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Polizisten nahmen den Sachverhalt zu Protokoll und dokumentierten das Geschehen in einer Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 38-Jährige mit seinem Rennrad auf der Stommelner Straße in Fahrtrichtung Buschfeld unterwegs. In Höhe einer Querungshilfe für Fußgänger soll ihn die Fahrerin (37) eines Smart überholt haben. Bedingt durch die geringe Fahrspurbreite an der Engstelle sei es zur Berührung zwischen dem Auto und dem Fahrrad gekommen sein. Dadurch sei der Zweiradfahrer gestürzt und auf den Asphalt aufgeschlagen. Bei dem Sturz zog er sich die Verletzungen zu.

Ein Fahrradhelm verhindert keinen Verkehrsunfall. Er kann aber im Falle eines Sturzes schwerwiegende Kopfverletzungen verhindern oder abmildern. Auch wenn das Tragen des Fahrradhelms keine Plicht ist, rät die Polizei Rhein-Erft-Kreis allen Radfahrenden zum eigenen Schutz den Fahrradhelm zu tragen. (he)

