Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Frontalzusammenstoß auf der Heidener Straße

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße (L 600);

Unfallzeit: 28.06.2024, 09.15 Uhr;

Am Freitagmorgen kam es auf der Heidener Straße zu einem Frontalzusammenstoß bei dem sich vier Personen verletzten. Ein 34-jähriger Fahrer aus Bocholt befuhr mit seinem Kleinbus die Heidener Straße von Heiden kommend in Richtung Borken. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve (Höhe Alte Heidener Straße) geriet er nach Zeugenaussagen auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem entgegenkommenden Wagen eines 81-jährigen Fahrers aus Heiden zusammen. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser nach Bocholt und Borken. Ein 23-jähriger und ein 28-jähriger Mitfahrer im Kleinbus (beide aus Bocholt) erlitten leichte Verletzungen. Ein Abschleppunternehmen schleppte die beiden zerstörten Fahrzeuge ab. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Der Bereich der Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 11.00 Uhr gesperrt. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell