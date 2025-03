Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen - Radfahrer an der Gütersloher Straße verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Donnerstagmittag (13.03., 13.40 Uhr) ereignete sich auf der Gütersloher Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Zuvor beabsichtigte ein bislang unbekannter Autofahrer ein Grundstück an der Gütersloher Straße 58 zu verlassen. Zu dem Zeitpunkt befuhr der 41-jährige Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit einem Fahrrad in Höhe der Grundstückszufahrt den Geh- und Radweg der Gütersloher Straße. In der Folge kam es zur Kollision, der Radfahrer stürzte und wurde verletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten 41-Jährigen zu kümmern. Er befuhr die Gütersloher Straße stadtauswärts.

Der Beschreibung nach handelte es sich bei dem Autofahrer um einen ca. 30-jährigen Mann mit osteuropäischem Aussehen. Er hatte eine schlanke Statur, einen schmalen Kopf und kurze Haare. Der Mann fuhr vermutlich einen grauen Ford oder Volkswagen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder kann Hinweise auf den beschriebenen Fahrer oder das Auto geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell