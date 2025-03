POL-GT: WARNUNG! Falsche Polizeibeamte aktiv

Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (FK) - In der Nacht zu Karnevalssonntag (02.03., 01.45 Uhr) kam es hinter einem Festzelt am Bischofskamp im Ortsteil Möhler zu einer Schlägerei. Zeugen gaben an, dass drei nicht verkleidete Männer einen 35-jährigen Mann aus Oelde geschubst und geschlagen hätten. Anschließend rannten die Männer in Richtung Möhlerstraße ...

