POL-GT: Seniorin wird von Unbekanntem belästigt - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots) - Versmold (MK) - Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zum Dienstag (10.03., 18.00 Uhr - 11.03., 08.00 Uhr) an der Gartenstraße und Schulstraße gewaltsam Zutritt in zwei Objekte verschafft. Von einem Tatzusammenhang zu einem weiteren Einbruch aus der Nacht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5988692) wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft. An der Gartenstraße drangen die Einbrecher ...

mehr