Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in Schneiderei und Jugendzentrum

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zum Dienstag (10.03., 18.00 Uhr - 11.03., 08.00 Uhr) an der Gartenstraße und Schulstraße gewaltsam Zutritt in zwei Objekte verschafft.

Von einem Tatzusammenhang zu einem weiteren Einbruch aus der Nacht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5988692) wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft. An der Gartenstraße drangen die Einbrecher in eine Schneiderei ein. Dort wurde eine geringe Menge Bargeld gestohlen. An der Schulstraße war das Ziel ein Jugendzentrum. Zum Diebesgut konnten dort bisher keine Angaben gemacht werden. Jeweils durch das Einwerfen eines Fensters mit einem Stein gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese anschließend nach Wertgegenständen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen oder hatte verdächtige Beobachtungen in der Nacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

