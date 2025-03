POL-GT: Unbekannter droht Tankstellenkassierer und flüchtet ohne Tatbeute

Gütersloh (ots) - Versmold (MK) - Unbekannte Täter sind in der Dienstagnacht (11.03., 03.14 Uhr) in eine Bankfiliale an der Straße Osterwede eingebrochen. Der Tatzeitraum konnte durch ein Überwachungssystem eingegrenzt werden. Durch Einwerfen eines Fensters mit einem Stein gelangten die Täter in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese anschließend nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher ...

