Polizei Gütersloh

POL-GT: Motorradfahrer auf der Kreisstraße schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Am Montagnachmittag (10.03., 14.20 Uhr) ereignete sich auf der Kreisstraße im Ortsteil Künsebeck ein folgenschwerer Verkehrsunfall eines Motorradfahrers, der sich dabei schwer verletzte. Zuvor befuhr der 63-jährige Mann aus Werther mit seinem Motorrad Harley-Davidson die Kreisstraße in Richtung Flurstraße. Vor ihm befuhr ein ebenfalls 63-jähriger Landmaschinenfahrer die Kreisstraße in gleiche Fahrtrichtung. Kurz vor dem Ortsausgang setzte der Motorradfahrer zu einem Überholvorgang an. Hierbei nahm der 63-Jährige eigenen Angaben nach einen am linken Straßenrand geparkten Pkw zu spät wahr. Trotz einer Notbremsung kollidierte der Harley-Davidson-Fahrer mit dem geparkten Auto und stieß trotz eines Ausweichmanövers des Treckerfahrers in der Folge gegen den Reifen der Landmaschine.

Bei den Zusammenstößen verletzte sich der 63-jährige Zweiradfahrer schwer. Der anschließend eingesetzte Rettungsdienst brachte den Wertheraner zur weiteren stationären Behandlung in ein nahes Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeikräfte die Kreisstraße teilweise. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell