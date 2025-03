Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Bankfiliale in Oesterweg

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Unbekannte Täter sind in der Dienstagnacht (11.03., 03.14 Uhr) in eine Bankfiliale an der Straße Osterwede eingebrochen. Der Tatzeitraum konnte durch ein Überwachungssystem eingegrenzt werden. Durch Einwerfen eines Fensters mit einem Stein gelangten die Täter in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese anschließend nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell