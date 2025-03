Polizei Gütersloh

POL-GT: 35-Jähriger verletzt - Zeugen für Körperverletzung an Karneval in Möhler gesucht

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - In der Nacht zu Karnevalssonntag (02.03., 01.45 Uhr) kam es hinter einem Festzelt am Bischofskamp im Ortsteil Möhler zu einer Schlägerei. Zeugen gaben an, dass drei nicht verkleidete Männer einen 35-jährigen Mann aus Oelde geschubst und geschlagen hätten. Anschließend rannten die Männer in Richtung Möhlerstraße davon. Zeugen riefen die Polizei und der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gefahren. Dort verblieb der Mann stationär. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Tat direkt eingeleitet und sucht weitere Zeugen, welche Angaben dazu und den handelnden Personen machen können. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

