Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auffällige Fahrweise führt zu Strafverfahren

Germersheim (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 07:40 Uhr wurden die eingesetzten Beamten in ihrem Streifenwagen durch eine Verkehrsteilnehmerin links über eine Sperrfläche überholt. Sie überholte auch noch weitere Fahrzeuge, um sich dann vor einem Kreisverkehr in der Sondernheimer Straße in Germersheim wieder in die Fahrzeugschlange einzuordnen. Im Rahmen einer sich anschließenden Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass die 63-jährige Fahrerin unter dem Einfluss von Medikamenten stand, welche in Kombination die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell