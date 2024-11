POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Zusammenstoß von Pkw und Pedelec

Warendorf (ots) - Zwei Wohnhäuser sind am Dienstag (19.11.2024) das Ziel von Einbrechern in Drensteinfurt gewesen. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus an der Riether Straße. Hier durchwühlten sie Schränke und Räume, stahlen unter anderem ein Portemonnaie und flüchteten. In der Peter-Weier-Straße sind Unbekannte ...

