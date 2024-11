Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Vor Taschendieben schützen - Mitarbeiter der Kriminalprävention geben Tipps

Warendorf (ots)

Immer wieder liegen uns Anzeigen vor in denen steht: "Portemonnaie im Supermarkt gestohlen", "Im Gedränge Handy gestohlen", "Taschendiebe haben mich bestohlen".

Damit Sie sich unterwegs sicherer fühlen, geben unsere Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention Hinweise und Tipps.

Am morgigen Donnerstag (21.11.2024) klären sie an zwei Infoständen in Warendorf auf -jeweils auf den Parkplätzen der gleichnamigen Discounter an der Sassenberger Straße und am August-Wessing-Damm.

Hier bekommen Sie Informationen, wie Sie sich am besten vor Taschendieben schützen, wo Sie Ihre Wertsachen beim Einkaufen, Shopping oder bei der Runde über den Weihnachtsmarkt am besten aufbewahren.

Kommen Sie vorbei:

Wann: Donnerstag, 21.11.2024

Wo: Discounter, Sassenberger Straße Discounter, August-Wessing-Damm Uhrzeit: 9 bis 13 Uhr

