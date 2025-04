Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250424-1 Zeugenaufruf: Kontrolleur bei Auseinandersetzung in Bergheim schwer verletzt - Polizei Köln setzt Mordkommission ein

Bergheim (ots)

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Köln

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Bei einer Auseinandersetzung an der Bushaltestelle "Bergheim Rathaus" im Rhein-Erft-Kreis ist am späten Mittwochabend (23. April) ein Fahrkartenkontrolleur (36) schwer verletzt worden. Eine Mordkommission der Polizei Köln hat in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen und fahndet in diesem Zusammenhang nach drei verdächtigen Männern.

Gegen kurz vor 21 Uhr hatte sich der 36-Jährige mit Arbeitskollegen während seines Dienstes an der Bushaltestelle aufgehalten, als plötzlich drei Männer hinzukamen und unvermittelt auf den Kontrolleur einschlugen. Darüber hinaus sollen sie dem Mann Stich- und Schnittverletzungen im Oberkörper sowie am Bein zufügt haben. Anschließend flüchteten die Angreifer, während der Schwerverletzte selbst per Handy die Polizei rief.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Eine erste Auswertung von Bildaufnahmen und Zeugenaussagen dauert noch an. Der 36-Jährige wird weiterhin in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und den drei gesuchten Männern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden. (cr/al/he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell