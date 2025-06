Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Diebstahl von Kennzeichen und Sachbeschädigung durch Brandlegung

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Ein Vandale zündete am Montagmorgen gegen 09:15 Uhr einen Baumstumpf im Bereich der Ellwanger Straße an und beschädigte diesen dadurch. Das Feuer ging von selbst wieder aus. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Hinweise zum bislang unbekannten Vandalen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Ilshofen: Unfallflucht

Am Montag zwischen 19:45 Uhr und 19:55 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Eckartshäuser Straße auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters geparkten Mercedes und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim/Roßfeld: Diebstahl von Kennzeichen

Auf einem Gelände Autohauses in der Hofwiesenstraße wurde von zwei auf dem Gelände geparkten Pkw jeweils beide Kennzeichenschilder entwendet. Hierbei handelte es sich um die Kennzeichen SHA-LW 721 und GP-LW 2370. Personen, welchen etwas verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell