Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand - Einbruch - Mehrere Zweiräder beschädigt

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Einbruch in Gaststätte

Am Montag zwischen 0 Uhr und 11 Uhr wurde ein Fenster zu einer Gaststätte in der Abtsgmünder Straße aufgehebelt und die Gaststätte anschließend betreten. Der bislang unbekannte Einbrecher hebelte anschließend einen Spielautomaten auf und entwendete daraus das Bargeld. Der Sachschaden wird auf etwa 7500 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 97960 entgegen.

Aalen: Widerstand

Um kurz vor 12 Uhr wurde eine Steife des Polizeireviers Aalen in den Bahnhof gerufen, nachdem im dortigen Kiosk ein 28-Jähriger eine Bierflasche öffnete, ohne diese zu bezahlen. Gegenüber der eintreffenden Polizeistreife verhielt sich der Mann äußerst aggressiv und warf zunächst die Bierflasche zu Boden, so dass diese zerbrach. Als er aus dem Kiosk verbracht werden sollte, griff er die Beamten an und versuchte nach ihnen zu schlagen. Zudem randalierte er und warf mehrere Kioskaufsteller um. Im Beisein einer weiteren Streifenwagenbesatzung wurde der Mann zu Boden gebracht und geschlossen. Auf dem Weg zum Streifenfahrzeug versuchte der Mann die Beamten zu treten und beleidigte sie massiv. Anschließend wurde er auf das Polizeirevier Aalen gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Mehrere Zweiräder beschädigt

Am Donnerstag um kurz vor 11.30 Uhr wollte eine 18-jährige Lenkerin eines Leichtkraftrades von einem Parkplatz in der Ledergasse losfahren. Hierbei fuhr sie versehentlich gegen eine daneben geparkte Honda, welche durch den Anstoß umkippte und wiederum auf einen Roller fiel. Der Roller kippte daraufhin ebenfalls um und warf einen danebenstehenden Piaggio-Roller um. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell