Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall - Fahrer vorläufig festgenommen

Reutlingen (ots)

Notzingen (ES):

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend auf der Notzinger Straße im Ortsteil Wellingen ereignet hat, hat zwischenzeitlich die Kriminalpolizeidirektion Esslingen die Ermittlungen übernommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 60-Jähriger, gegen 18 Uhr, mit seinem BMW zunächst rückwärts aus einer Hofeinfahrt in die Notzinger Straße eingefahren um in Richtung Notzingen weiterzufahren. Beim Vorwärtsfahren erfasste er mit seinem Wagen zwei 43 und 44 Jahre alte Männer von hinten, die auf dem Fußweg ebenfalls in Richtung Notzingen liefen und touchierte im weiteren Verlauf drei geparkte Fahrzeuge. Diese wurden durch die Wucht des Aufpralls auf zwei weitere parkende Fahrzeuge aufgeschoben. Der Fahrer stieg in der Folge aus seinem Auto aus und wollte zu Fuß weglaufen, wobei er von einem Zeugen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festgehalten werden konnte. Beide verletzte Fußgänger erlitten nach derzeitigen Erkenntnissen lebensgefährliche Verletzungen und wurden nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren, bzw. mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Kriminalpolizei geht nun Hinweisen nach, dass der psychisch auffällige und augenscheinlich verwirrte Fahrer den Unfall möglicherweise absichtlich verursacht haben könnte. Der 60-Jährige vorläufig festgenommen und nach der ambulanten Behandlung seiner Verletzungen im Krankenhaus, in eine Fachklinik eingeliefert. Zur Höhe der Sachschäden liegen noch keine Informationen vor. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei mit Unterstützung der Verkehrspolizei Esslingen, in die auch ein Verkehrsunfallsachverständiger hinzugezogen wurde, dauern an. (cw)

