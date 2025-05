Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Exhibitionisten aufgetreten; Seifenspender in Schultoilette angezündet; Verkehrsunfälle; Gewahrsam für Randalierer; Beim Kochen eingeschlafen und Brandalarm ausgelöst; Qualmendes Wohnmobil

Reutlingen (ots)

Lichtenwald (ES): Rennradfahrer zeigt Geschlechtsteil (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung in Lichtenwald-Hegenlohe ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit Dienstagabend gegen einen noch Unbekannten. Der Mann, der mit einem Rennrad unterwegs war, befand sich gegen 20.15 Uhr am Naturfreundehaus in Hegenlohe und sprach dort unvermittelt eine Spaziergängerin an. Hierbei hing sein Geschlechtsteil deutlich und offenbar auch beabsichtigt aus seiner Radlerhose heraus. Nachdem die Frau ihn diesbezüglich zurechtgewiesen hatte, fuhr der Mann weiter. Er wird als etwa 40 Jahre alt, akzentfrei deutschsprechend sowie Helm und Brille tragend beschrieben. Bei seinem Rad soll es sich um ein dunkles oder olivfarbenes Rennrad gehandelt haben. Die sofortige Fahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg. Möglicherweise wurde bereits zuvor eine weitere Spaziergängerin von dem Radfahrer in ähnlicher Weise angesprochen. Diese wird gebeten, sich ebenfalls bei der Polizei zu melden. Hinweise auf den Unbekannten nimmt das Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711/3990-330 entgegen. (gj)

Esslingen (ES): Seifenspender angezündet

Zu einer Schule in der Katharinenstraße sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Dienstagmittag, kurz vor 13.30 Uhr, ausgerückt. Zuvor hatte ein dortiger Brandmelder Alarm geschlagen. Wie sich schnell herausstellte, hatte ein Unbekannter in der Jungen-Toilette im Erdgeschoss einen Seifenspender angezündet. Die Flammen waren durch einen Zeugen mit Hilfe eines Feuerlöschers bereits gelöscht worden. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen. (mr)

Wendlingen (ES): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag verletzt worden. Gegen 15.45 Uhr war eine 34 Jahre alte Frau mit ihrem BMW im Kreuzungsbereich Neuffenstraße / Kapellenstraße unterwegs und hielt an der Haltelinie der Neuffenstraße zunächst an. Nachdem sie angefahren war stoppte sie wieder, da sie einen von links kommenden und bevorrechtigten, 87-jährigen Radfahrer übersehen hatte. Um eine Kollision zu verhindern musste der Senior ein Bremsmanöver einleiten und kam dabei zu Fall. Ersten Erkenntnissen zufolge zog er sich hierbei leichte Verletzungen zu. An seinem Pedelec war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Esslingen (ES): Randalierer in Gewahrsam genommen

Mehreren Strafanzeigen sieht ein 28-Jähriger entgegen, der am Dienstagabend in Oberesslingen von der Polizei in Gewahrsam genommen werden musste. Ein Zeuge verständigte gegen 22 Uhr aufgrund einer randalierenden Person in der Plochinger Straße die Polizei. Dort stießen die eintreffenden Beamten auf den aggressiven 28-Jährigen, der noch vor der Personenkontrolle zu der Eisenstange eines Verkehrszeichens einer dortigen Baustelle griff und dieses gegen einen vorbeifahrenden Mercedes warf. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Anschließend nahm der 28-Jährige die Stange erneut an sich, beleidigte die Beamten, warf sie in deren Richtung und flüchtete. Die Einsatzkräfte, die der Stange ausweichen konnten, blieben unverletzt. Der 28-Jährige konnte im Zuge der eingeleiteten Fahndung von einer weiteren Streifenwagenbesatzung in der Gänsäckerstraße gestellt werden. Dabei beleidigte er die Einsatzkräfte und verpasste einem der Beamten beim Anlegen der Handschließen eine Kopfnuss. Der 28-Jährige wurde daraufhin zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen. Sowohl der Beschuldigte als auch der Polizeibeamte wurden leicht verletzt. (rd)

Kirchheim (ES): Beim Kochen eingeschlafen und Brandalarm ausgelöst

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am späten Dienstagabend zu einem Brandalarm in die Badwiesen gerufen worden. Zeugen hatten zuvor einen ausgelösten Rauchmelder gehört und kurz vor Mitternacht den Notruf gewählt. Durch die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte in der betreffenden Wohnung des Mehrfamilienhauses ein 47-Jähriger angetroffen werden, der sich offensichtlich während der Essenszubereitung zum Schlafen gelegt hatte. Sein angebranntes Essen führte in der Folge zu einer massiven Rauchentwicklung. Während die Feuerwehr die Wohnung lüftete, untersuchte der Rettungsdienst den Bewohner hinsichtlich einer möglichen Rauchgasintoxikation. Der Mann blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. (gj)

Tübingen (TÜ): In der Öffentlichkeit selbst befriedigt (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat sich am Dienstagnachmittag in der Öffentlichkeit selbst befriedigt. Kurz nach 16 Uhr war eine Radfahrerin auf dem Radweg zwischen der Ammer und der Alberstraße unterwegs, als sie einen Mann erkannte, der onanierte. Der Unbekannte flüchtete in der Folge in Richtung Ammer und konnte trotz der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Er ist circa 180 Zentimeter groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er hat eine helle Hautfarbe und war mit einem hellblauen T-Shirt und einer weißen Mütze bekleidet. Außerdem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-1400 entgegen. (mr)

Tübingen (TÜ): Qualmendes Wohnmobil

Zu einem qualmenden Wohnmobil sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend in die Reutlinger Straße ausgerückt. Der Fahrer eines Wohnmobils hatte dort kurz nach 18 Uhr Brandgeruch bemerkt und sein Fahrzeug daraufhin gestoppt. Beim Öffnen der Motorhaube stellte er fest, dass es im Inneren aus unbekannter Ursache zu qualmen begonnen hatte und löschte mit Hilfe eines Feuerlöschers, sodass keine Löscharbeiten der Feuerwehr mehr erforderlich waren. Das Wohnmobil wurde in der Folge von der Straße geschoben und von einem Abschleppdienst abtransportiert. (rd)

Mössingen (TÜ): Pkw-Lenker übersieht Radlerin

Ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind hat sich am Dienstagmorgen in der Karl-Jaggy-Straße ereignet. Kurz nach sieben Uhr befuhr ein elf Jahre altes Mädchen mit seinem Mountainbike den Radweg der Karl-Jaggy-Straße in Richtung Bahnhofstraße. Ein zu diesem Zeitpunkt aus der Paulinenstraße nach rechts in die Karl-Jaggy-Straße abbiegender, 39-jähriger BMW-Fahrer übersah das Kind und stieß mit diesem zusammen. Bei dem anschließenden Sturz verletzte sich die 11-Jährige leicht. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. (gj)

Schömberg (ZAK): Mutmaßlicher Exhibitionist am Stausee

Einem mutmaßlichen Exhibitionisten sind Beamte des Polizeireviers Balingen am Dienstagabend habhaft geworden. Dem 41-Jährigen wird vorgeworfen, gegen 19.10 Uhr auf einer Bank am See in Richtung Schillerstraße gesessen, sein Glied entblößt und sich selbst befriedigt zu haben. Dabei wurde er von einem Zeugen bemerkt, der die Polizei verständigte. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen vor Ort an. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. (rd)

Balingen (ZAK): Mit Pedelec gestürzt

Ein Radfahrer ist am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, alleinbeteiligt, beim Versuch auf den Bordstein zu fahren, in der Behrstraße gestürzt. Der 79-Jährige zog sich bei dem Unfall Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu und wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. (gj)

