POL-RT: Verkehrsunfälle; Technischer Defekt an Pkw; Einbruch; Fahrgast spielt im Bus mit Messer; Brände; Vermisstes Kind gefunden

Kind mit Fahrrad gestürzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat sich ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag zugezogen. Die Zwölfjährige befuhr kurz vor 13.30 Uhr mit ihrem Fahrrad den Gehweg der Nürnberger Straße und wollte nach derzeitigem Kenntnisstand einem aus einem Gebüsch ragenden Ast ausweichen. Dabei stürzte das Mädchen zu Boden. Der Rettungsdienst brachte das Kind nachfolgend zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Am Fahrrad sowie am Rucksack des Mädchens war augenscheinlich geringerer Schaden entstanden. (mr)

Reutlingen (RT): Lkw beim Abladen umgekippt

In Reutlingen ist am Montagnachmittag ein Lastwagen umgekippt. Der 60 Jahre alte Lenker des Lkw war gegen 14.45 Uhr damit beschäftigt, auf einem Gelände hinter den Hochschulparkplätzen in der Alteburgstraße Schotter abzuladen. Auf dem schrägen Untergrund kippte der Laster dabei auf die Fahrerseite. Der 60-Jährige, der sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zuzog, hatte beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung das Fahrerhaus bereits verlassen. Vom Rettungsdienst wurde der Mann zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Von einer Spezialfirma wurde der Lkw wieder aufgerichtet. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 15.000 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war neben Rettungsdienst und Polizei auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Reutlingen (RT): Unfall an Fußgängerampel (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montagabend an einer Fußgängerampel in der Karlstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte ein 14-Jähriger zwischen 19.40 Uhr und 19.50 Uhr mit seinem Fahrrad die offenbar Grün zeigende Fußgängerampel von der Straße Unter den Linden herkommend in Richtung Wilhelmstraße. Dabei kam es offenbar zum Zusammenstoß mit einem weißen Tesla, der wohl bei Rotlicht die Kreuzung aus Richtung Metzingen kommend gequert und das Hinterrad des Fahrrads touchiert haben soll. Der 14-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Im Anschluss erstattete der Jugendliche in Begleitung eines Angehörigen Anzeige bei der Polizei und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten weißen Tesla geben können, der seine Fahrt fortgesetzt hatte, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (rd)

Reutlingen (RT): Technischer Defekt an Pkw löst Rettungseinsatz aus

Feuerwehr und Polizei sind am späten Montagabend zu einem vermeintlichen Pkw-Brand in die Halskestraße gerufen worden. Zeugen hatten zuvor einen stark rauchenden Pkw wahrgenommen und gegen 23.30 Uhr den Notruf gewählt. Die Einsatzkräfte trafen keinen brennenden Pkw an, sondern stellten rasch fest, dass an der Bremsanlage des betroffenen Audi ein technischer Defekt und infolgedessen eine massive Rauchentwicklung während der Fahrt aufgetreten war und der 19-jährige Fahrer den Wagen dann abgestellt hatte. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde abgeschleppt. (gj)

St. Johann (RT): Unfall auf L380

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der L380 erlitten. Ein 20-Jähriger befuhr kurz nach 7.30 Uhr mit einem Mercedes Sprinter die Landesstraße von Gächingen kommend in Richtung Würtingen. Im Bereich der Einmündungen in Richtung Lonsingen zog er hinter einem langsamer fahrenden Kraftrad nach links, um einen Einblick über den Streckenverlauf zu erhalten. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Ford EcoSport einer 60-Jährigen, die bereits zum Überholen ausgeschert hatte und sich auf gleicher Höhe befand. Der Ford geriet ins linksseitige Bankett und kurzzeitig ins Schlingern. Dabei erlitt die 60-Jährige nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der 20-Jährige blieb unverletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3.500 Euro. (rd)

Engstingen (RT): In Jugendhaus eingebrochen

In ein Jugendhaus in Großengstingen ist zwischen Mittwoch, 7.5.2025, und Montagabend, 18.05 Uhr, eingebrochen worden. Auf noch unbekannte Weise gelangte der Unbekannte vermutlich über ein Kellerfenster ins Innere des Gebäudes. Dort verschaffte er sich gewaltsam über eine Zwischentür Zutritt zu den angrenzenden Räumlichkeiten einer Schützengilde. Daraus entwendete er zwei Geldkassetten samt Inhalt. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (rd)

Pfullingen (RT): Radfahrer schwer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 68 Jahre alter Radler bei einem Sturz am Montagabend bei Pfullingen erlitten. Der Radler befuhr gegen 17.50 Uhr einen asphaltierten Weg zwischen dem Schinderbronnen und dem Georgenhof. Beim Abbiegen nach links wurde der Radler ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge wohl infolge nicht angepasster Geschwindigkeit zum rechten Wegrand getragen und stürzte dort in einen Entwässerungsgraben. Zeugen kümmerten sich um den Schwerverletzten, der nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Angehörige kümmerten sich um das Pedelec des Mannes, an dem Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro entstanden war. (rd)

Esslingen (ES): Fahrgast spielt im Bus mit Messer

Am Montagabend sind mehrere Streifen des Polizeireviers Esslingen zu einem sich seltsam verhaltenden Busfahrgast an den Bahnhof ausgerückt. Kurz nach 20.15 Uhr hatten mehrere Passanten den Notruf getätigt und einen im Bus der Linie 131 sitzenden Mann gemeldet, der ein Messer in der Hand halten und mit diesem herumspielen soll. Die Beamten trafen kurz darauf den 24-Jährigen im Bus an und stellten bei diesem ein Küchenmesser fest, welches einbehalten wurde. Dem Mann wurden Handschließen angelegt und er wurde zur weiteren Abklärung zum Polizeirevier gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen lagen keine Straftaten vor, weshalb dem 24-Jährigen ein räumlich beschränkter Platzverweis ausgesprochen wurde. (gj)

Wendlingen (ES): Mit Straßenlaterne kollidiert

Ein Radfahrer ist nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der 72-Jährige befuhr gegen 15.30 Uhr den Fuß- und Radweg von Ötlingen herkommend in Richtung Wendlingen und kam nach dem Überqueren der Ötlinger Straße nach rechts ab. In der Folge kollidierte der Senior mit einer Straßenlaterne und stürzte zu Boden. Er wurde aufgrund seiner erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Schaden am Mountainbike beträgt mehrere hundert Euro. Die Straßenlaterne war augenscheinlich unbeschädigt geblieben. (mr)

Lenningen (ES): Akku in Brand geraten

Ein in Brand geratener Akku hat am frühen Dienstagmorgen, gegen 6.30 Uhr, in der Tobelstraße in Oberlenningen die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Bereits zuvor hatte ein Bewohner eines dortigen Wohnhauses im Keller einen Knall vernommen und dann bemerkt, dass der über Nacht eingesteckte Akku eines Spielzeugautos Feuer gefangen hatte. Dies hatte auch eine entsprechende Rauchentwicklung zur Folge. Der Bewohner unternahm erste Löschversuche und verständigte dann die Feuerwehr. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand bei dem Brand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 5.000 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Filderstadt (ES): Alkoholisiert Unfall verursacht

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Montagnachmittag auf der L 1209 einen Verkehrsunfall verursacht. Der 47 Jahre alte Mann war mit einem Opel kurz nach 16.30 Uhr auf der gerade verlaufenden Landesstraße von Sielmingen herkommend in Richtung Neuhausen unterwegs und kam dabei nach rechts von der Straße ab. Der Wagen überfuhr zunächst ein Verkehrszeichen, ehe der 47-Jährige gegenlenkte. Im Anschluss querte der Opel die Gegenfahrspur, wobei ein Pkw im Gegenverkehr stark abbremsen musste, und geriet dann nach links in den angrenzenden Acker. An einem Baum kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen. Da ein Alkoholtest beim 47-Jährigen einen vorläufigen Wert von deutlich über drei Promille ergeben hatte, musste der Mann neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Den Sachschaden am Opel schätzt die Polizei auf circa 5.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. (mr)

Großbettlingen (ES): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind hat sich am Montagabend in Großbettlingen ereignet. Gegen 18.15 Uhr war eine Zehnjährige mit ihrem Fahrrad in der Bempflinger Straße unterwegs und bog wohl zu schnell in die Straße Schweizerhof ab. Dabei verlor das Kind die Kontrolle über das Mountainbike und stürzte zu Boden. Aufgrund der beim Sturz erlittenen Verletzungen wurde das Kind vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

Weilheim/Teck (ES): Radfahrer gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein 83 Jahre alter Radler bei einem Sturz am Montagnachmittag in der Forststraße erlitten. Der Senior wollte kurz vor 15.30 Uhr mit seinem Pedelec von der Straße auf den angrenzenden Gehsteig wechseln. Dabei blieb er mit dem Reifen am Bordstein hängen und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Tübingen (TÜ): Unterstand in Brand geraten

Aus noch unbekannter Ursache hat am Montagmittag, gegen 12.40 Uhr, in Unterjesingen ein Holzunterstand teilweise Feuer gefangen. An dem alleinstehenden Gebäude zwischen der Jesinger Straße und der Untere Straße, zu dem Feuerwehr und Polizei ausgerückt waren, entstand dabei ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Umliegende Gebäude waren nicht gefährdet worden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Rottenburg (TÜ): Brand in Motorraum

Zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand sind die Einsatzkräfte am Montagnachmittag, kurz vor 17.30 Uhr, ausgerückt. Zuvor hatte ein in der Schuhstraße geparkter Fiat wohl aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum Feuer gefangen. Bereits vor dem Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung wurden die Flammen durch den Fahrzeughalter mit Hilfe eines Feuerlöschers gelöscht. Von der Feuerwehr wurden noch entsprechende Nachlöscharbeiten durchgeführt. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. (mr)

Bitz (ZAK): Dachstuhlbrand

Aufgrund eines gemeldeten Dachstuhlbrandes ist es am Montagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, in der Bergstraße in Bitz zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen. In einem dortigen Einfamilienhaus war aus noch unbekannter Ursache zuvor ein Feuer ausgebrochen, worauf es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Durch die Feuerwehr musste im Rahmen der Löscharbeiten und unter Einsatz eines Drehleiterfahrzeugs die Dacheindeckung des Gebäudes geöffnet werden. Personen hatten sich nicht im Gebäude befunden. Im Rahmen des Einsatzes verletzten sich zwei Feuerwehrleute leicht. Der Schaden am Wohnhaus dürfte sich einer vorläufigen Schätzung zufolge auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Der Löscheinsatz war gegen 22.15 Uhr beendet. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (mr)

Straßberg (ZAK): Vermisstes Kind wohlbehalten aufgefunden

Mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber hat die Polizei am Montagabend im Bereich von Straßberg und Winterlingen nach einem vermissten Kind gesucht. Dies hatte am frühen Abend gegen 18 Uhr unbemerkt seine Wohnanschrift in Straßberg verlassen, weshalb Angehörige nach erfolgloser eigener Suche kurz nach 23 Uhr die Polizei alarmierten. Im Verlauf der sofortigen und umfangreichen Suchmaßnahmen, bei denen die Polizei durch Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr unterstützt wurde, konnte das Kind gegen 3.20 Uhr in Winterlingen wohlbehalten angetroffen und zurück nach Hause gebracht werden. (gj)

