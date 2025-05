POL-RT: Vor Polizeikontrolle geflüchtet, mehrere Brände, Körperverletzung, Beleidigung von Polizeibeamten, mehrere Fahrzeuge zerkratzt, Einbrüche, mehrere Verkehrsunfälle - teilweise mit Verletzten

Polizeipräsidium Reutlingen

Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Mehreren Strafanzeigen sieht ein 19-Jähriger entgegen, weil er am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr vor der Polizei geflüchtet ist. Trotz Anhaltesignalen hielt der Fahrer des Hyundai nicht an, sondern setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit und teilweise dem Befahren entgegen einer Einbahnstraße, beginnend in der Karlstraße über die Silberburgstraße, fort. Der Fahrer stoppte sein Fahrzeug und er, sowie der Beifahrer flüchteten zu Fuß in Gartengrundstücke. Nach circa 30 Minuten erschien der zunächst geflüchtete Beifahrer sowie weitere Personen beim Polizeirevier Reutlingen und machten Angaben zum Fahrer des Fahrzeuges. Dieser war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem entnahm er den Fahrzeugschlüssel unberechtigt vom Fahrzeughalter und unternahm eine Spritztour mit dem Fahrzeug, für welches zudem keinen Versicherungsschutz bestand. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Reutlingen aufgenommen.

Reutlingen (RT): Brand eines Kompostbehälters

Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro ist das Ergebnis eines Brandes, welcher am Samstagabend im Wohngebiet Ringelbach entstanden ist. Gegen 20 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem Brand in einem Garten in der Mozartstraße alarmiert. Vor Ort konnte ein Kompostbehälter, ein Rasenmäher, ein Busch sowie ein Zaun in brennendem Zustand festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es ist davon auszugehen, dass das Feuer im Bereich des Kompostbehälters entstand. Hinweise auf Brandstiftung konnten nicht erlangt werden.

Eningen u. A. (RT): Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Konradin-Kreutzer-Straße ist zwischen Freitagabend 19.45 Uhr und Samstagnachmittag 16.15 Uhr eingebrochen worden. Ein bislang Unbekannter verschaffte sich gewaltsam über die Terrassentüre Zutritt in das Innere des Hauses. Dort suchte der Täter nach Stehlenswertem und erbeutete mehrere Schmuckstücke, darunter auch Modeschmuck. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren an der Tatörtlichkeit. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Esslingen (ES): Autokorso bremst Fahrzeugverkehr aus - Zeugenaufruf

Ein Hochzeitsautokorso mit bis zu 20 Fahrzeugen bremste nach Zeugenangaben am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der B10, Höhe Esslingen in Fahrtrichtung Göppingen den Verkehr aus. Mehrere eingesetzte Streifenbesatzungen konnten zwei Fahrzeuge anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Darunter befand sich auch das Fahrzeug des Hochzeitpaares. Ein ebenfalls beteiligter auffälliger Pkw Mercedes-Benz AMG konnte nicht mehr angetroffen werden. Nach dem derzeitigen Stand sollen die Fahrzeuge bereits auf der B10 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Wangen und Esslingen alle Fahrstreifen inklusive dem Nothaltestreifen benutzt und die nachfolgenden Fahrzeuge bis auf circa 20 km/h heruntergebremst haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Fahrzeugen des Autokorsos geben können oder welche durch diese Fahrzeuge behindert worden sind, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Esslingen unter der Rufnummer 0711/3990-0 telefonisch zu melden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Ostfildern (ES): Brand eines Wochenendhauses

Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro ist das Ergebnis eines Brandes, welcher am Samstagnachmittag im Osten Kemnats entstanden ist. Gegen 15.40 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem Brand eines Wochenendhauses im Mittleren Haldenweg alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei konnte das Wochenendhaus und ein angrenzender Schuppen im Vollbrand festgestellt werden. Zum Aufbau der Wasserversorgung wurden die umliegenden Feuerwehren aus dem Landkreis Esslingen und der Stadt Stuttgart angefordert. Insgesamt waren 27 Fahrzeuge und 128 Einsatzkräfte vor Ort, die den Brand erst Stunden später unter Kontrolle brachten und schließlich löschen konnten. Der Eigentümer des Wochenendhauses konnte am Folgetag wohlbehalten an seiner Hauptwohnung angetroffen werden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache hat das Polizeirevier Filderstadt aufgenommen.

Filderstadt (ES): Betrunkener randaliert und beleidigt Polizeibeamte

Ein 40-jähriger Betrunkener hat am Samstagabend gegen 22.30 Uhr in der Oberdorfstraße grundlos auf zwei Fahrzeuge eingeschlagen. Als er hierauf von einem Fahrzeuglenker zur Rede gestellt wurde, kam es zunächst zur verbalen Auseinandersetzung, die anschließend handgreiflich wurde. Im weiteren Verlauf wurde ein 63-Jähriger durch den Betrunkenen in den Arm gebissen. Durch mehrere Passanten konnte der Betrunkene bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Während der Sachverhaltsabklärung wurden die Polizeibeamten durch den 40-Jährigen mit nicht zitierfähigen Ausdrücken beleidigt, weshalb er neben der Sachbeschädigung auch mit einer Anzeige wegen Beleidigung zu rechnen hat.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Vier zum Teil schwerverletzte Personen hat ein Unfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag gefordert, als eine 22-Jährige mit ihrem vollbesetzten Nissan Micra von der Fahrbahn abgekommen ist. Sie befuhr die Kreisstraße 1227 von Steinenbronn kommend in Richtung Leinfelden-Echterdingen und geriet in einer leichten Linkskurve in das rechte Bankett. Anschließend übersteuerte sie ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo der Nissan in eine Böschung prallte. Zwei 18- und 19 Jahre alte Mitfahrerinnen, welche im Fahrzeug hinten saßen, wurden durch den Unfall schwer verletzt. Die 22-jährige Fahrerin und ihre 24-jährige Beifahrerin wurden jeweils mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst, der mit sieben Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort war, in Kliniken gebracht. Ebenfalls an der Unfallstelle war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften. Der unfallbeschädigte Nissan, an welchem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 2.000 Euro entstand, musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die weiteren Ermittlungen wurden durch den Verkehrsdienst Esslingen übernommen.

Nürtingen (ES) - Mehrere Fahrzeuge verkratzt - Zeugenaufruf

Unbekannte Täter haben im Verlauf der Nacht von Freitag auf Samstag mindestens fünf Fahrzeuge beschädigt. Die ersten Meldungen erreichten die Polizei am Samstagvormittag aus der Kapellenstraße. Hier wurde die Seite eines geparkten Pkw verkratzt. Kurze Zeit später wurden weitere Fahrzeuge mit Lackschaden gemeldet. Diese befanden sich zur Tatzeit in der Gerberstraße und der Schwabstraße geparkt. Die Polizei Nürtingen hat die Ermittlungen übernommen. Bürger, deren Fahrzeuge ebenfalls beschädigt wurden oder die sachdienliche Hinweise zum Tathergang machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden.

Aichtal (ES): Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Schwer verletzt worden ist ein 46-jähriger Dodge-Ram-Geländewagenfahrer, als er am frühen Sonntagmorgen gegen 01.30 Uhr auf der L1185 aus Richtung Waldenbuch kommend in Fahrtrichtung Aichtal-Neuenhaus unterwegs und kurz nach der Burkhardtsmühle nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist. In der Folge geriet er über eine steil abfallende Böschung, schanzte über einen einmündenden Feldweg und überschlug sich. Das Fahrzeug kam erst nach mehreren Metern auf dem Dach liegend zur Endlage. Hierbei zog sich der 46-Jährige schwere Verletzungen zu. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde er durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Dort erfolgte zudem eine Blutentnahme, da während der Unfallaufnahme bei ihm eine alkoholische Beeinflussung festgestellt wurde. Sein Führerschein wurde daraufhin beschlagnahmt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Ein Spezialfahrzeug eines Abschleppunternehmens war zur Bergung eingesetzt. Mitarbeiter der Straßenmeisterei Deizisau reinigten die Fahrbahn. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren ebenso vor Ort und unterstützten die Einsatzmaßnahmen.

Rottenburg (TÜ): Einbruch in Sportheim

Im Zeitraum von Freitag auf Samstag ist es in Wendelsheim zu einem Einbruch gekommen. Demnach verschaffte sich bislang unbekannter Täter Zutritt zum Vereinsheim, nachdem sie eine Scheibe eingeschlagen und das Fenster geöffnet hatten. Durch das nun offenstehende Fenster gelangte dieser in den Verkaufsraum, wo Bargeld aus einer Kasse, sowie mehrere Geldbeutel aus Schubladen entwendet wurden. Der Schaden und das Diebesgut werden auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Albstadt (ZAK): Gefährliche Körperverletzung durch zwei Täter

Am Samstag, gegen 18.40 Uhr, ist es in Albstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung auf der Bahnhofstraße gekommen. Ein 20 Jahre alter Mann aus Albstadt gab an, von der Marktstraße auf den Bürgerturmplatz gelaufen und dort auf eine Gruppe ihm unbekannter junger Männer getroffen zu sein. Eine männliche Person aus dieser Gruppe kam nachfolgend auf ihn zu und begann eine verbale Auseinandersetzung, als das spätere Opfer von einem weiteren Mann dieser Gruppe plötzlich niedergeschlagen und festgehalten wurde. Der Geschlagene wurde daraufhin noch mit dem Fuß ins Gesicht getreten, wodurch er eine Platzwunde erlitt. Ein verständigter Rettungswagen brachte den Verletzten nach erfolgter Erstversorgung in ein Krankenhaus. Eine sofortige Fahndung und nachfolgende Ermittlungen zum Sachverhalt führten bislang noch nicht zum Ergreifen der Täter.

Burladingen (ZAK): Riskant und trotz Gegenverkehr überholt

Zu einem Verkehrsunfall aufgrund eines riskanten Überholmanövers ist es am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße 382 zwischen Burladingen und Stetten u.H. gekommen. Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem Opel Meriva zunächst die B 32 von Gauselfingen kommend und bog auf die Stettener Straße ab. Ebenfalls auf die Stettener Straße fuhren drei Porsche-Fahrer die sich auf einer Ausfahrt befanden, aus Richtung Fehlabrücke kommend, ein. Unmittelbar nach dem Ortsende Burladingen überholte der Opel-Fahrer einen vor ihm fahrenden Porsche. Als er seinen Überholvorgang für einen zweiten Porsche auf dem kurvenreichen Anstieg fortsetzte, kam ihm ein Seat entgegen, der von einer 18-Jährigen gelenkt wurde. Durch Ausweichbewegungen der 18-Jährigen kam es glücklicherweise nicht zum Frontalzusammenstoß, dennoch streiften sich die beiden Fahrzeuge. Der Opel Meriva wurde im weiteren Verlauf nach rechts abgewiesen und stieß dort noch gegen das Fahrzeugheck des 67-jährigen Porschefahrers. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine Alkoholisierung des Unfallverursachers fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille, weshalb der 24-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Ein Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da der Unfallfahrer nicht im Besitz einer solchen ist. Weiterhin wurde bekannt, dass er das Fahrzeug unbefugt in Gebrauch hatte und den Fahrzeugschlüssel zuvor entwendete. Durch den Unfall entstand ein Schaden von circa 18.000 Euro.

