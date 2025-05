Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Wohnungseinbrüche; Angriffe auf Polizeibeamte; Gebäudebrand; Passanten angegriffen

Reutlingen (ots)

Kind bei Sturz mit Fahrrad schwerverletzt

Ein Kind hat bei einem Sturz mit dem Rad am Donnerstagnachmittag in Mittelstadt Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes erlitten. Der 13-Jährige war kurz nach 15.30 Uhr mit seinem Mountainbike auf einem schmalen Pflastersteinweg hinter der Sporthalles der Badbrunnenstraße unterwegs. Möglicherweise auf Grund von nicht funktionierenden Bremsen fuhr er im weiteren Verlauf durch einen angrenzenden Heckenbereich, prallte gegen einen dahinter geparkten Audi und kam schließlich auf einem Parkplatz zu Fall. Der Rettungsdienst brachte den Jungen zur Behandlung in ein Krankenhaus. (gj)

Reutlingen (RT): Betrunken gegen Tiefgaragenschranke gefahren

Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt seit dem frühen Freitagmorgen gegen eine 41-Jährige unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Die Frau versuchte gegen zwei Uhr mit ihrem Volvo aus einer Tiefgarage in der Oberen Wässere herauszufahren. Nachdem sie mit ihrem Wagen gegen die zu diesem Zeitpunkt verschlossene Ausfahrtsschranke geprallt war, verständigte ein Zeuge die Polizei. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme schnell fest, dass die Volvo-Lenkerin erheblich alkoholisiert war, woraufhin diese eine Blutprobe abgeben musste. Ihr Führerschein wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt und auch ihr Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten. Der Sachschaden an der Schrankenanlage und am Pkw beläuft sich auf rund 2.500 Euro. (gj)

Metzingen (RT): Pkw kollidieren nach Vorfahrtsverletzung

Ein Schaden von mindestens 20.000 Euro ist am Donnerstagmittag bei einem Unfall in der Eisenbahnstraße entstanden. Kurz vor 12.45 Uhr wollte eine 64-Jährige mit einem Peugeot in die Paulinenstraße einbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 20 Jahre alten BWM-Fahrer, der auf der Eisenbahnstraße geradeaus in Richtung Ulmer Straße unterwegs war. Bei dem anschließenden, heftigen Zusammenprall wurden beide Pkw so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Möglicherweise erlitt der 20-Jährige leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Metzingen hat dazu die Ermittlungen übernommen. (gj)

Metzingen (RT): Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 19-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend an der Einmündung Nürtinger Straße / Eisenbahnstraße verursacht hat. Eine 63-Jährige hatte dort, gegen 18.25 Uhr, mit ihrem Opel Meriva an der roten Ampel anhalten und warten müssen, als ihr der 19-Jährige mit seiner Mercedes C-Klasse ins Heck krachte. Im nachfolgenden Gespräch einigten sich beide Fahrer, dass man auf das Gelände der nahegelegenen Tankstelle fährt, um dort die erforderlichen Daten auszutauschen. Während die Frau auf das Tankstellengelände einbog, fuhr der Unfallverursacher weiter, bog in den Stauferweg ein und flüchtete in der Folge in Richtung Nürtingen. Dank einer aufmerksamen Zeugin, die sowohl den Unfall als auch das nachfolgende Gespräch beobachtet und sich das Kennzeichen gemerkt hatte, konnte der Flüchtige samt seinem Fahrzeug wenig später in Tischardt angetroffen werden. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab dabei einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 0,8 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (cw)

Plochingen (ES): Wohnungseinbruch

Erst am Donnerstagmittag, gegen 13 Uhr, wurde entdeckt, dass Unbekannte in den letzten Tagen, vermutlich ab dem Dienstag, zwölf Uhr, in ein Wohnhaus in der Friedrichstraße eingebrochen sind. Im genannten Zeitraum verschafften sich die Einbrecher nach mehreren Versuchen an Fenstern und Türen letztendlich über eine Kellertüre mit brachialer Gewalt Zutritt zum Haus, in dem sie in der Folge in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen nach Wertvollem durchwühlten. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Reichenbach/Fils (ES): Wohnung aufgebrochen und verwüstet

In einem psychischen Ausnahmezustand dürfte sich ein 25-Jähriger befunden haben, der am Donnerstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Ulmer Straße randaliert hat. Gegen 17 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem der Mann eine Nachbarswohnung im Haus aufgebrochen, diese massiv verwüstet und auch wahllos Gegenstände daraus gestohlen hatte. Als der Nachbar währenddessen nach Hause kam und auf den 25-Jährigen traf, soll dieser ihn angegriffen und leicht verletzt haben. Ein Rettungswagen brachte den Wohnungsinhaber in der Folge zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der 25-Jährige, der zwischenzeitlich geflüchtet war, konnte von den alarmierten Polizeibeamten unmittelbar darauf angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde im Anschluss in eine Fachklinik eingeliefert. Der Polizeiposten Reichenbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Plochingen (ES): Polizisten angegriffen und in Fachklinik untergebracht

Ein psychisch auffälliger Mann hat am späten Donnerstagabend das Polizeirevier Esslingen beschäftigt. Der 49-Jährige war gegen 23 Uhr mehreren Passanten aufgefallen, weil er in der Esslinger Straße in auffälliger Weise den Müll durchwühlte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, begann er diese sofort mit Gegenständen zu bewerfen. Der Mann wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Hiergegen und während des Anlegens von Handschließen wehrte er sich massiv. Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Gegen den 49-Jährigen wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt. Er wurde anschließend in einer Fachklinik untergebracht. (gj).

Hechingen (TÜ): Polizeibeamte angegriffen

Einer ganzen Reihe von Strafanzeigen sieht ein 31-Jähriger entgegen, den Beamte des Polizeireviers Hechingen am Donnerstagnachmittag aus dem Verkehr gezogen haben. Der Mann war gegen 15.15 Uhr mit seinem VW Golf aufgrund seiner Fahrweise einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen. Als er kontrolliert werden sollte, beschleunigte er sofort seinen Wagen und versuchte sich über die Neue Rottenburger Straße in Richtung Bodelshausen zu entfernen, konnte aber in der Beethovenstraße letztendlich zum Anhalten bewegt werden. Bei der nachfolgenden Kontrolle händigte er eine ungültige ausländische Fahrerlaubnis aus. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte, dass der 31-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, sodass eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Gegen diese leistete er heftigen Widerstand, griff die Polizeibeamten tätlich an und bespuckte sie, sodass er letztendlich gefesselt und vorübergehend festgenommen werden musste. Dabei wurde beide Polizeibeamte verletzt, konnten in der Folge aber ihren Dienst fortsetzen. Der Beschuldigte wurde nach der Blutentnahme und der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt. (cw)

Bodelshausen (TÜ): Gebäudebrand

Zum Brand einer Doppelhaushälfte sind die Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag in die Trayhstraße ausgerückt. Gegen 16.25 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, weil aus dem Erdgeschoss des Gebäudes Rauch drang und Flammen zu sehen waren. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand die Doppelhaushälfte bereits komplett in Flammen. Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 31 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf das Nachbargebäude verhindern. Der vom Brand betroffene Gebäudeteil wurde vom Feuer so schwer beschädigt, dass er nicht mehr bewohnbar ist. Auch der zweite Gebäudeteil dürfte aufgrund einer gemessenen, hohen Kohlenmonoxyd-Belastung mindestens vorübergehend nicht bewohnbar sein. Die Hausbewohner kamen anderweitig unter. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen und sechs Sanitätern vor Ort war, nicht eingesetzt werden musste. Der entstandene Sachschaden dürfte sich vorläufigen Schätzungen zufolge auf etwa 300.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Bodelshausen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Kollision unter Radfahrerinnen

Zwei Radfahrerinnen sind am Donnerstagvormittag in Tübingen miteinander kollidiert. Kurz vor zwölf Uhr befuhr eine 24 Jahre alte Frau die Eberhardsbrücke in Richtung Mühlstraße und bog bei Grün nach links zur Neckargasse hin ab. Dabei missachtete sie jedoch den Vorrang einer entgegenkommenden 32-jährigen Radlerin, worauf es zum Zusammenstoß kam. Beide Frauen stürzten daraufhin zu Boden. Ersten Erkenntnissen zufolge verletzte sich die 24-Jährige leicht. Die 32-Jährige zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. An den Fahrrädern war augenscheinlich geringerer Schaden entstanden. (mr)

Tübingen (TÜ): Passanten angegriffen (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Tübingen sucht Zeugen mehrerer Körperverletzungsdelikte, die wohl ein- und derselbe Unbekannte am Donnerstagabend, gegen 22.15 Uhr, in Weilheim begangen hat. Innerhalb weniger Minuten wurden in der Wilonstraße beim Rathaus sowie im Bereich einer Arztpraxis in der Bronnackerstraße Passanten angegriffen. An der Bushaltestelle in der Wilonstraße warf der Täter mehrere Steine auf zwei 26 und 34 Jahre alte Männer, die jedoch größtenteils ausweichen konnten. Ein Stein traf einen Rucksack des Duos und beschädigte eine mitgeführte Tastatur. Als der Unbekannte den Männern weiter folgte, kam es zu einem Gerangel mit dem 34-Jährigen, der dabei leicht verletzt wurde. Außerdem wurde dessen Brille beschädigt. Der Angreifer flüchtete daraufhin. Unweit entfernt, in der Bronnackerstraße, versetzte der Unbekannte einem 61 Jahre alten Kurierfahrer unvermittelt einen Faustschlag und flüchtete in Richtung Wilonstraße. Der Geschädigte musste vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung seiner ihm zugefügten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Dieser ist circa 170 bis 185 Zentimeter groß, ungefähr 20 bis 30 Jahre alt und hat einen dunkleren Hautton. Zur Tatzeit trug er einen Bart. Bekleidet war er mit einer dunklen Lederjacke sowie einem Hoodie oder einer Mütze. Außerdem hatte ich der Unbekannte vermummt, vermutlich mit einem Schal. Zeugenhinweise zu den Taten bzw. zum Täter erbittet das Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-1400. (mr)

Tübingen (TÜ): Alkoholisiert Unfall verursacht

Vier beschädigte Fahrzeuge und ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 23.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den eine alkoholisierte Autofahrerin am Donnerstagabend in Tübingen verursacht hat. Die 52 Jahre alte Frau war mit einem Mini Cooper gegen 21.40 Uhr auf der Hegelstraße vom Schloßbergtunnel herkommend unterwegs und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte sie dort mit einem geparkten Mercedes, der durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Peugeot geschoben wurde. Dieser wiederum stieß noch gegen einen ebenfalls stehenden VW. Da ein Atemalkoholtest bei der Frau einen vorläufigen Wert von annähernd zwei Promille ergab, musste sie neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben. (mr)

