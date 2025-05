Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Einbrecher und Rauschgiftdealer in Haft - Nachtrag zur Pressemeldung vom 18.02.2025/11.52 Uhr

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart, die Kriminalpolizeidirektion Esslingen und der Polizeiposten Oberesslingen gegen einen 34-Jährigen. Der polizeibekannte und vorbestrafte Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Im Verlauf polizeilicher Ermittlungen nach einem Einbruch in ein Geschäft in der Straße Am Kronenhof, bei dem im Februar dieses Jahres Waren im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen worden waren, wurde am Dienstag (06.05.2025) nach richterlichem Beschluss die Wohnung des tatverdächtigen 34-Jährigen durchsucht. Als der Mann die Polizeibeamten erkannte, ergriff er sofort über den Balkon des Mehrfamilienhauses die Flucht, konnte aber nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß gestellt werden. Dabei wurde auch eine bei seiner Flucht aus seinem mitgeführten Rucksack verlorene Tüte mit mehreren hundert Gramm Amphetamin aufgefunden und sichergestellt. Zudem fanden und beschlagnahmten die Ermittler in seinem Rucksack zahlreiche verkaufsfertig verpackte Konsumeinheiten Marihuana.

Bei der nachfolgenden Durchsuchung seiner Wohnung konnten neben weiteren dealertypischen Utensilien auch zahlreiches mutmaßliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden, welches aus dem Einbruch in das Geschäft vom Februar stammen könnte. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Der beschuldigte deutsche Staatsangehörige wurde am Mittwochvormittag (07.05.2025) dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell