Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung; Viele Verkehrsverstöße an Kontrollstelle entdeckt

Reutlingen (ots)

Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Ein Schaden von mindestens 15.000 Euro ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen in der Gartenstraße entstanden. Gegen 7.45 Uhr bog eine 30-Jährige mit einem Opel Mokka von der Mauerstraße in die Gartenstraße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines Linienbusses, den eine 41-Jährige lenkte und kollidierte seitlich mit diesem. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Opel war jedoch im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (gj)

Tübingen (TÜ): Viele Handynutzer während der Fahrt festgestellt

Eine hohe Zahl von Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung entdeckten Beamte des Polizeireviers Tübingen am Dienstagmorgen im Rahmen einer Kontrollstelle in der Schweickhardtstraße. Innerhalb von knapp zwei Stunden, zwischen 6.45 Uhr und neun Uhr, stellten die Einsatzkräfte 34 Verkehrsteilnehmer fest, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Die Betroffenen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg. Insbesondere die Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer stellt aufgrund von Ablenkungssituationen ein immer wieder unterschätztes Unfallrisiko dar. Des Weiteren mussten die Beamten sieben Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die Gurtpflicht einleiten. In diesen Fällen sehen die beanstandeten Personen einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro entgegen. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (gj)

