POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Wohnhaus; Brände; Durch Schockanrufer betrogen - Warnhinweis

Fußgängerin beim Ausparken touchiert (Zeugenaufruf)

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 66 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag an der Ecke Stadtbachstraße / Untere Gerberstraße erlitten. Ein 21-Jähriger wollte gegen 15.25 Uhr mit einem Renault Express rückwärts von der Stadtbachstraße in Richtung Untere Gerberstraße ausparken. Dabei touchierte das Fahrzeug die Fußgängerin, die sich zu diesem Zeitpunkt hinter dem Wagen befand. Der Rettungsdient brachte die 66-Jährige zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Sachschaden entstand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere eine weitere Fußgängerin, die sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich der Unfallstelle aufhielt, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (rd)

Pfullingen (RT): Anhänger verloren

Eine möglicherweise marode Anhängerkupplung dürfte ersten polizeiliche Ermittlungen zufolge die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen sein, der sich am Dienstagmorgen an der Kreuzung Schlayerstraße / Uhlandstraße / Kunstmühlestraße ereignet hat. Ein 21-Jähriger war gegen 8.35 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der Schlayerstraße in Richtung Kunstmühlestraße unterwegs. Als er an der Kreuzung nach links in die Uhlandstraße einbog, löste sich der leere Kippanhänger vom Zugfahrzeug, rollte geradeaus weiter und krachte gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Ford Fiesta. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden fiel mit geschätzten 300 Euro am Sprinter und rund 10.000 Euro am Fiesta allerdings beträchtlich aus. Die Anhängekupplung wurde noch vor Ort ausgebaut und zur Begutachtung durch einen Sachverständigen sichergestellt. (cw)

Reutlingen (RT): Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Otto-Johannsen-Straße im Stadtteil Betzenried ist zwischen Montagabend, 22 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr, eingebrochen worden. Ein bislang Unbekannter verschaffte sich gewaltsam über eine Eingangstür Zutritt ins Innere des Hauses. Dort suchte der Täter nach Stehlenswertem und erbeutete etwas Bargeld und mehrere Wertgegenstände. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Walddorfhäslach (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sieht eine 37-Jährige entgegen, die am Dienstagnachmittag auf der B27 mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen ist. Die Frau war kurz nach 17.30 Uhr mit ihrem Audi A3 auf der Bundesstraße von Stuttgart kommend in Richtung Tübingen unterwegs. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte sie wohl aufgrund von Übermüdung auf Höhe von Walddorf kurzzeitig am Steuer eingenickt sein, weshalb sie mit ihrem Wagen zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam, dort knapp 100 Meter im Grünstreifen fuhr, bevor sie ihr Fahrzeug stark nach links lenkte. Im weiteren Verlauf überfuhr der Pkw beide Fahrspuren und prallte gegen die mittige Schutzplanke. Die 37-jährige wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen musste den schwer beschädigten Audi, an dem ein Schaden von rund 20.000 Euro entstand, aufladen und abtransportieren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein der Unfallverursacherin beschlagnahmt. (gj)

Denkendorf (ES): Linienbus zur Vollbremsung gezwungen (Zeugenaufruf)

Infolge einer Vorfahrtsverletzung in der Vogelsangstraße ist am Dienstagnachmittag ein Fahrgast in einem Bus verletzt worden. Gegen 14.45 Uhr wollte ein 28-Jähriger mit einem Ford Focus rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf die Vogelsangstraße einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Deizisauer Straße heranfahrenden Linienbusses. Dem 52-jährige Busfahrer gelang es mittels einer Vollbremsung im letzten Moment einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch das plötzliche Bremsmanöver stürzte eine im Bus befindliche 58-jährige Frau und verletzte sich leicht. Sie musste in der Folge durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Nachdem der Unfallverursacher zunächst weitergefahren war, konnte dieser im Zuge der Unfallaufnahme ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Das Polizeirevier Filderstadt sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder sich auch als Fahrgäste im Bus befanden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden. (gj)

Filderstadt / Aichtal (ES): Werbeprospekte angezündet

Zu einem kleineren Flächenbrand sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagnachmittag, kurz nach 16.30 Uhr, gerufen worden. Offenbar hatte ein Unbekannter zwischen Harthausen und Grötzingen auf einem Acker Werbeprospekte angezündet, wodurch auch mehrere Quadratmeter Fläche in Brand gerieten. Dieser konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die Höhe des angerichteten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (mr)

Esslingen (ES): Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen auf der B10

Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstaganachmittag auf der B10 nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Derzeitigem Kenntnisstand zufolge befuhr eine 58-Jährige gegen 17.15 Uhr mit einem KIA die linke Spur der Bundesstraße von Stuttgart in Richtung Göppingen. Auf Höhe des Gewerbegebiets Sirnau musste sie aufgrund des stockenden Verkehrs ihren Wagen bis zum Stillstand abbremsen. Daraufhin kam es zu einem Auffahrunfall mit drei weiteren Fahrzeugen. Der 21 Jahre alte Lenker eines an zweiter Stelle befindlichen Fords erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der 37-jährige Fahrer eines dahinter befindlichen VW Transporters und der wiederum dahinter befindliche, 40-jährige Mercedes-Lenker blieben unverletzt. Sowohl der Unfallhergang als auch die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch unklar. Bis auf den Kia waren alle anderen beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. (rd)

Köngen (ES): Kühlschrank in Brand geraten

Zum Brand eines Kühlschranks sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagnachmittag zu einem Mehrfamilienhaus in die Gärtnerstraße ausgerückt. Ein Bewohner hatte gegen 17.10 Uhr den Notruf gewählt, nachdem er Flammen auf der Rückseite an einem auf einem Balkon im Obergeschoss stehenden Kühlschrank bemerkt hatte. Er löschte den Brand mit Hilfe eines Eimers Wasser. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften anrückte, brachte den Kühlschrank in den Hof. Ersten Erkenntnissen zufolge kommt ein technischer Defekt für den Ausbruch des Brandes in Betracht. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte das Haus verlassen. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften vor Ort. (rd)

Nürtingen (ES): Auf vorausfahrenden Pkw aufgefahren

Drei Fahrzeuge waren am Dienstagnachmittag in einen Auffahrunfall auf der Neuffener Straße verwickelt. Eine 25-Jährige fuhr gegen 17.45 Uhr im Bereich der Einmündung zur Schickhardtstraße mit einem Dacia auf den vorausfahrenden Seat einer 49-Jährigen auf. Der Seat prallte daraufhin gegen den davor verkehrsbedingt haltenden Opel einer 68-Jährigen. Die Lenkerin des Dacia, an dem die Airbags ausgelöst hatten, wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Angehörige kümmerten sich um ihren nicht mehr fahrbereiten Wagen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro beziffert. (rd)

Rottenburg (TÜ): Durch Schockanrufer betrogen (Zeugenaufruf / Warnhinweis)

Mit der frei erfundenen Schocknachricht über die angebliche Inhaftierung der Tochter haben dreiste Kriminelle einen Senior aus Rottenburg im Laufe des Dienstags wohl um einen großen Teil seines Vermögens gebracht. Einer der Täter meldete sich telefonisch bei dem Mann, gab sich als Amtsperson aus und gaukelte vor, dass sich die Tochter des Seniors aufgrund eines von ihr verursachten tödlichen Verkehrsunfalls im Gefängnis befinden würde. Für deren Freilassung forderte der Kriminelle eine angebliche Kaution. Der in Angst um seine Tochter versetzte Geschädigte vertraute dem Anrufer und übergab einem Abholer an seiner Wohnanschrift in Wendelsheim nach derzeitigem Kenntnisstand unter anderem Gold im Wert von mehreren tausend Euro. Wenig später flog der Betrug auf. Der die Wertgegenstände abholende Komplize ist circa 40 bis 45 Jahre alt und ungefähr 180 Zentimeter groß. Er hatte kurze Haare und trug eine grünbraune Cargohose. Zeugen, die den Mann beobachtet oder am Dienstagmittag in Wendelsheim zwischen 13 Uhr und 15 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. Außerdem warnt die Polizei dringend: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld, Schmuck oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Hierbei handelt es sich um Kriminelle! Die echte Polizei wird dies niemals von Ihnen verlangen! Weitere wichtige Tipps und wertvolle Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (mr)

Albstadt (ZAK): Von der Straße abgekommen

Ein 68 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstagnachmittag mit seinem Pkw von der B463 abgekommen. Der Mann befuhr gegen 16.10 Uhr mit einem VW die Bundesstraße in Richtung Straßberg. Kurz vor der Eselmühle kam er aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr der VW eine rund zwei Meter tiefe Böschung hinunter und kam nach mehreren hundert Metern in einer Wiese zum Stehen. Der 68-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Er wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auch die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und elf Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Der entstandene Sachschaden am Pkw, der beim Abkommen von der Fahrbahn ein Verkehrszeichen beschädigt hatte, wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport des VW. (rd)

Hechingen (ZAK): Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Eine Unachtsamkeit beim Fahrstreifenwechsel ist die Ursache eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der B27 zwischen den Anschlussstellen Bodelshausen und Hechingen-Nord ereignet hat. Eine 60-Jährige war gegen 22.10 Uhr mit ihrem Ford Puma auf der zweispurig ausgebauten Bundesstraße in Richtung Hechingen unterwegs. Derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge wechselte sie aufgrund eines auf dem Standstreifen abgestellten und ordnungsgemäß abgesicherten Pannenfahrzeugs vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei kam es zur Kollision mit dem VW Golf eines 31-Jährigen, der auf der linken Spur unterwegs war und keinerlei Chancen hatte, rechtzeitig zu reagieren. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leichtverletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihre beiden Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro entstanden war, mussten nachfolgend von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden. Die Höhe des Sachschadens an den Leitplanken, die auf etwa neun Metern Länge beschädigt wurden, ist noch nicht bekannt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war neben der Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten auch die Straßenmeisterei mit einer Kehrmaschine und zwei Mitarbeiter vor Ort. Zum Ausleuchten der Unfallstelle war das Technische Hilfswerk mit 15 Helfern im Einsatz. Die Bundesstraße musste in Richtung Hechingen bis etwa 0.45 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (cw)

