Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall mit Wohnmobil in Eningen unter Achalm

Reutlingen (ots)

Eningen unter Achalm (RT): Mit Wohnmobil von Fahrbahn abgekommen

Zu einem größeren Rettungs- und Bergungseinsatz hat ein Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der L 380 geführt. Kurz vor 9.30 Uhr war eine 69 Jahre alte Frau mit einem Wohnmobil auf der Steige der Landesstraße abwärts in Richtung Eningen unterwegs, wobei das Fahrzeug den Angaben der Lenkerin zufolge aufgrund fehlender Bremswirkung immer mehr an Geschwindigkeit gewonnen haben soll. Nach dem Überholen vorausfahrender Fahrzeuge kam das Wohnmobil in einer 180 Grad Linkskehre geradeaus von der Straße in den angrenzenden Wald ab. Im beginnenden Flug am Abhang prallte der Citroen Jumper gegen einen Baum, wobei dieser abbrach. Das Fahrzeug wurde im weiteren Verlauf um die eigene Achse gedreht, kippte um und blieb schließlich über 30 Meter von der Straße entfernt in über einem Dutzend Metern Tiefe liegen. Die 69-Jährige konnte mit Hilfe von Feuerwehr und Bergwacht das Fahrzeug selbstständig verlassen und gerettet werden. Mit ersten Erkenntnissen zufolge leichten Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort zur Beobachtung aufgenommen. Zwei im Wohnmobil befindliche Hunde konnten ebenfalls gerettet werden. Eine Streifenwagenbesatzung brachte sie ins Tierheim. In einer aufwändigen, bis kurz vor 16 Uhr andauernden Bergungsaktion unter Einsatz eines Autokrans konnte das Wohnmobil aus dem Wald geborgen und in der Folge abgeschleppt werden. Hierzu war eine stundenlange Sperrung der Steige erforderlich. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte sich der Gesamtschaden auf circa 60.000 Euro belaufen. Bislang konnten am Citroen keine Hinweise auf Bremsmängel festgestellt werden.

