Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Einbrecher geschnappt; Mit Messer angegriffen; Auto aufgebrochen; Brandalarm in Schule; Gebäudebrand

Reutlingen (ots)

Hülben (RT): Unfall im Kreuzungsbereich

Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag an der Kreuzung Kiesstraße/ Robert-Kempel-Straße entstanden. Ein 31-Jähriger befuhr gegen 9.50 Uhr mit einem Mercedes Sprinter die Robert-Kempel-Straße in Richtung Heerweg. An der Kreuzung mit der Kiesstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von rechts kommenden Opel Adam eines 41-Jährigen. Der Mercedes wurde in der Folge nach links abgewiesen und prallte gegen den Zaun eines dortigen Grundstücks. Verletzt wurde niemand. (rd)

Nürtingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag an der Einmündung Heiligkreuzstraße/ Hechinger Straße erlitten. Eine 80-Jährige war kurz nach 15.30 Uhr mit einem Opel auf der Heiligkreuzstraße in Richtung Stadthalle unterwegs. An der Einmündung mit der Hechinger Straße missachtete sie die Vorfahrt der 45 Jahre alten Radlerin. Diese stürzte infolge des anschließenden Zusammenstoßes zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die nach ersten Erkenntnissen leicht Verletzte vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. (rd)

Köngen (ES): Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Plochinger Straße sucht das Polizeirevier Nürtingen. Wie bei der Polizei am Abend zur Anzeige gebracht wurde, überquerte eine 60 Jahre alte Fußgängerin gegen 14.30 Uhr die Plochinger Straße im Bereich einer Tankstelle, als sie von einem Kleinbus erfasst wurde, der vom Tankstellengelände aus nach links auf die Plochinger Straße in Richtung Wernau abgebogen war. Der weiße Kleinbus setzte seine Fahrt anschließend fort. Die 60-Jährige erlitt leichte Verletzungen, eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum gesuchten weißen Kleinbus mit einem orangefarbenen Piktogramm auf der Motorhaube geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07022 9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (rd)

Hochdorf (ES): Einbrecher unterwegs

Einbrecher haben zwischen Samstag und Montag ihr Unwesen in Hochdorf getrieben. Zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 20 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über eine Terrassentüre Zutritt zu einem Wohnhaus im Reußensteinweg. Darin suchte er nach Stehlenswertem und stieß auf Schmuck sowie Bargeld, womit er unerkannt entkam. Von Sonntag, 15 Uhr auf Montag, 12.30 Uhr, wurde in ein weiteres Wohnhaus in der Straße Steetwiesen eingebrochen. Ein Unbekannter hebelte eine Tür auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Ob bzw. was entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Auch Experten der Kriminalpolizei waren zur Spurensicherung vor Ort. (rd)

Kirchheim/Teck (ES): Mutmaßlicher Einbrecher geschnappt

Einen schnellen Fahndungserfolg konnten die Beamten des Polizeireviers Kirchheim mit der Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers am frühen Dienstagmorgen in der Kirchheimer Innenstadt verzeichnen. Gegen 3.50 Uhr hatte ein Zeuge beobachtet, wie sich ein zunächst Unbekannter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Lebensmittelgeschäft in der Kolbstraße verschafft hatte und dort einstieg. Er alarmierte sofort die Polizei. Der Zeuge konnte den Tatverdächtigen so gut beschreiben, dass er im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nur wenig später von den Fahndungskräften unweit des Tatortes erkannt und vorläufig festgenommen werden konnte. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen konnte auch sein Rucksack samt mutmaßlichem Diebesgut, Handschuhen und Pfefferspray, welches er auf der Flucht weggeworfen hatte, aufgefunden und sichergestellt werden. Der 36-jährige Tatverdächtige wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen am Dienstagvormittag wieder auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss. (cw)

Ostfildern-Nellingen (ES): Versehentlich ausgelöster Brandalarm an Schule

Zu einem Brandalarm am Otto-Hahn-Gymnasium In den Anlagen sind Feuerwehr und Polizei am Montagmittag ausgerückt. Kurz nach 13 Uhr hatte die Brandmeldeanlage des Schulgebäudes Alarm ausgelöst. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte, darunter befanden sich fünf Fahrzeuge der Feuerwehr sowie 28 Wehrleute, stellte sich heraus, dass die Anlage versehentlich durch einen Kontakt betätigt wurde. Verletzt wurde niemand, ein Schaden trat ebenfalls nicht ein. (gj)

Filderstadt (ES): Alkoholisiert aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall ist es am Montagvormittag auf der B 312 bei Bonlanden gekommen. Gegen 11.20 Uhr war eine 37 Jahre alte Frau mit einem Skoda auf der Bundesstraße von Bernhausen herkommend unterwegs und krachte ins Heck eines VW, dessen 51-jähriger Lenker an der Ampel angehalten hatte. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte am Skoda schon vor dem Unfall der rechte Vorderreifen geplatzt sein. Beim Aufprall verletzte sich der 51-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Den Blechschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei insgesamt auf circa 8.000 Euro. Da ein Atemalkoholtest bei der 37-Jährigen einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille ergeben hatte, musste diese außer einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben. (mr)

Tübingen (TÜ): Pedelec-Lenkerin verletzt

Bei einem Unfall bei der Eberhardsbrücke am Montagnachmittag ist die Lenkerin eines Peledec verletzt worden. Eine 60-Jährige befuhr gegen 16.45 Uhr die Brücke und prallte aus noch ungeklärter Ursache auf das Heck eines verkehrsbedingt haltenden Audi A4 auf, den ein 60 Jahre alter Mann steuerte. Infolge des Sturzes wurde die Frau notärztlich vor Ort versorgt. Ein Rettungswagen brachte sie mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in eine Klinik. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. (gj)

Ofterdingen (TÜ): Mit Messer angegriffen (Zeugenaufruf)

Zeugen und Hinweise zu einem Vorfall, der sich am Montagnachmittag auf einem Feldweg in Verlängerung des Nonnenweges, etwa 200 Meter nordöstlich des Friedhofs Ofterdingen ereignet haben soll, sucht der Polizeiposten Mössingen. Ein 43-Jähriger war dort gegen 16.35 Uhr mit seinem nicht angeleinten Hund spazieren, als er auf einen etwa 40 bis 50 Jahre alten, dunkelhäutigen Mann getroffen sein soll. Dieser soll unvermittelt den Hund am Geschirr gepackt, ein Cuttermesser aus seinem Hoodie gezogen und das Tier bedroht haben. Daraufhin soll es zu einer Rangelei zwischen dem Hundebesitzer und dem Angreifer gekommen sein, in deren Verlauf der Unbekannte dem 43-Jährigen mehrere oberflächliche Schnittverletzungen zufügte, bevor er in Richtung Friedhof flüchtete. Eine ärztliche Versorgung durch einen Rettungswagen vor Ort wurde abgelehnt. Sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Der Angreifer wird als etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und mit wuscheligen, schwarzen Haaren im sogenannten Afro-Look, einem leicht grauen Drei-Tage-Bart und glasigen Augen beschrieben. Er war dunkel gekleidet, trug weiße Turnschuhe und wirkte insgesamt ungepflegt. Hinweise bitte an den Polizeiposten Mössingen, Telefon 07473/95210. (cw)

Rottenburg (TÜ): Auf Gegenfahrspur geraten

Am frühen Dienstagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall auf der B28 bei Ergenzingen gekommen. Ein 23-Jähriger war gegen 0.40 Uhr mit einem Skoda auf der Bundesstraße von Eutingen herkommend in Richtung Ergenzingen unterwegs. Kurz vor der dortigen Anschlussstelle geriet er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Lkw eines 54-Jährigen. Anschließend kam der Skoda nach links von der Fahrbahn ab und schließlich im Straßengraben zum Stehen. Der 23-Jährige, der nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen erlitten hatte, wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. (rd)

Balingen (ZAK): Pkw aufgebrochen

Ein in der Karlstraße geparkter Pkw ist am Montagabend zum Ziel eines Kriminellen geworden. In der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 19.45 Uhr schlug der Unbekannte eine Seitenscheibe des Wagens ein und entwendete eine im Fahrzeuginneren befindliche Sporttasche samt Inhalt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Balingen ermittelt. (mr)

Hechingen (ZAK): Brand am Obertorplatz

Dunkler Rauch aus dem Dachfenster eines mehrstöckigen Gebäudes am Obertorplatz hat am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Nachdem sich die Feuerwehr über die Haustür Zutritt zum Inneren verschafft und auch mit Hilfe einer Drehleiter die Brandbekämpfung begonnen hatte, konnte ein Brand im Zwischenboden des zweiten und dritten Obergeschosses sowie im Flurbereich festgestellt werden. Im Zuge der Löscharbeiten musste der Zwischenboden aufgebrochen werden, um an die Glutnester zu gelangen. Personen befanden sich nicht im Gebäude. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden, dürfte sich jedoch im sechsstelligen Bereich bewegen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell