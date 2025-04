Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Wir suchen Geschädigte - Polizei fasst mutmaßliche Diebe von Kfz-Markenemblemen

Duisburg (ots)

Eine aufmerksame Zeugin (30) beobachtete am Sonntagmittag (13. April, 14:20 Uhr) ein Duo (16, 13), das auf der Dr.-Heinrich-Laakmann-Straße an mehreren geparkten Autos die Markenembleme entwendete.

Ein weiterer Zeuge (62) folgte dem Jugendlichen und seiner 13-jährigen Begleiterin und verständigte die Polizei. Den eingesetzten Polizistinnen gelang es, das Duo zustellen. Im Rucksack des Mädchens fanden die Beamtinnen Markenembleme von 13 Autos unterschiedlichster Marken.

Eine Überprüfung der beiden Tatverdächtigen ergab, dass sie bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag (8. April, 3:30 Uhr) mit der Polizei zu tun hatten. Einsatzkräfte rückten zu einem brennenden Mülleimer aus, als ihnen auf der Buschstraße drei Personen entgegengerannt kamen. In einem Rucksack, den der 16-Jährige am 8. April trug, fanden die Polizisten 37 Auto-Markenembleme unterschiedlichster Hersteller und zwei Taxi-Schilder.

Das Kriminalkommissariat 34 der Duisburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend die rechtmäßigen Eigentümerinnen und Eigentümer der Embleme. Sollten Sie bislang noch keine Anzeige erstattet haben, holen Sie das bitte nach. Unterstützen Sie uns bei der Aufklärung der Straftaten.

Neben der persönlichen Anzeigenerstattung auf einer Polizeiwache haben Sie über den nachfolgenden Link auch die Möglichkeit, bei der Internetwache der Polizei NRW online Ihre Anzeige zu erstatten: https://internetwache.polizei.nrw/ich-moechte-eine-anzeige-erstatten

