POL-RT: Brände, Verkehrsunfälle, Einbrüche, Arbeitsunfall, öffentlich masturbiert

Bronnweiler (RT): Arbeitsunfall

Am Samstagnachmittag ist es auf einem Gartengrundstück im Gewann Falläcker zu einem Arbeitsunfall gekommen. Gegen 15.00 Uhr führte ein 41-Jähriger mit einer Bodenfräse Arbeiten durch. Hierbei kam er aus Unachtsamkeit zu Fall. Infolge dessen geriet sein Bein unter den Schutz der laufenden Maschine und verfing sich im Hackwerk. Durch die Feuerwehr Reutlingen, welche mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Bein befreit werden. Der Mann wurde vom Rettungsdienst schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Metzingen (RT): Jugendlicher Radfahrer leicht verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend gegen 18.45 Uhr in Metzingen-Neuhausen erlitten. Ein 42-jähriger Fahrer einer Mercedes-Benz A-Klasse befuhr die vorfahrtsberechtigte Uracher Straße von Dettingen an der Erms kommend in Fahrtrichtung Metzingen. Zeitgleich war der 14-Jährige mit seinem Rennrad auf dem Kehnerweg unterwegs und wollte die Uracher Straße überqueren. Hierbei übersah er den von links kommenden PKW, wobei es trotz Vollbremsung zu einer Kollision kam. Der Fahrradfahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, die vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.600 Euro geschätzt.

Pfullingen (RT): Hecke in Brand geraten

Am Samstagabend ist es in der Hauffstraße zum Brand einer Thuja-Hecke gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen feuerten zwei Kinder im Alter von zehn und elf Jahren gegen 19.00 Uhr auf dem Fußballplatz der Burgwegschule eine Silvesterrakete aus einer Flasche heraus ab. In der Folge fiel die Flasche um und die Rakete flog in eine nahegelegene Thuja-Hecke. Im weiteren Verlauf fing die Hecke auf einer Länge von zehn Metern an zu brennen. Ein angrenzender Holzschuppen wurde von dem Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Feuerwehr Pfullingen konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Ostfildern-Scharnhausen (ES): Trockner in Brand geraten

Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Samstagmorgen in Scharnhausen zu einem Brand eines Wäschetrockners gekommen. Der Brand wurde kurz nach 10.00 Uhr gemeldet, woraufhin die Rettungskräfte in die Bernhäuser Straße entsandt wurden. Aufgrund des Feuers im Keller kam es zu einer starken Rauchentwicklung in dem Einfamilienhaus, woraufhin es einer 20-jährigen Bewohnerin nicht mehr gelang, das Gebäude selbstständig zu verlassen. Die Bewohnerin musste von der Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften im Einsatz war, mittels Leiter aus dem ersten Obergeschoss des Gebäudes gerettet werden. Die Bewohnerin zog sich durch Rauchgase leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst, welcher mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften vor Ort war, zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 40.000 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wendlingen a.N. (ES): Raub (Zeugenaufruf)

Am Samstagmittag ist es am Bahnhof in Wendlingen zu einem Handtaschenraub gekommen. Ein 86-Jähriger befand sich gegen 13.30 Uhr zwischen den Bereichen B und C am Gleis 12, als er von einem bislang unbekannten und vermummten Täter angegangen wurde. Dieser entriss ihm eine braune Ledertasche und rannte davon. Der 86-Jährige zog sich dabei Verletzungen an den Händen zu und stürzte in der Folge. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 07022/92240 zu melden.

Bempflingen (ES): Sieben Verletzte nach folgenschwerem Verkehrsunfall

Sieben zum Teil schwerverletzte Personen und Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße B312 ereignet hat. Gegen 15.00 Uhr befuhr ein 48-jähriger Fahrer eines Nissan Quashqai die B312 von Neckartenzlingen kommend in Fahrtrichtung Metzingen. Auf Höhe des Industriegebiets "Brühl" kam dieser aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte zunächst mit einem PKW, Daimler, eines 58-Jährigen. Dieser kam aufgrund der Kollision nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Endstand. Hierbei verletzte sich der Fahrzeugführer, sowie seine 53-jährige Beifahrerin leicht. In der Folge kam es außerdem zu einer Kollision zwischen dem Nissan und einem weiteren entgegenkommenden PKW, VW Golf, welcher hinter dem Daimler ebenfalls in Fahrtrichtung Stuttgart fuhr und von einem 23-jährigen Fahrzeugführer gelenkt wurde. Alle vier Insassen im Alter zwischen 23 und 25 Jahren wurden schwer verletzt. Alle sieben Verletzte wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im Einsatz befand sich auch ein Rettungshubschrauber. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis gegen 17.45 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr Bempflingen war mit drei Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit 14 Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort. Außerdem war die Straßenmeisterei im Einsatz. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Aichtal (ES): Ein Leichtverletzter nach Balkonbrand

Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro ist die Folge eines Brandes an einem Balkon eines Mehrfamilienhauses. Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr teilte ein Anwohner einen Brandausbruch auf einem Balkon in der Grötzinger Straße in Aichtal-Aich der Rettungsleitstelle mit. Der 34-jährige Hausbewohner wurde auf den Brand aufmerksam gemacht und versuchte zunächst noch, den Brand eigenständig zu löschen, was jedoch missglückte. Der Brand breitete sich auf den darüber liegenden Balkon aus und zog diesen ebenfalls in Mitleidenschaft. Die Feuerwehrabteilungen aus Aichtal und Filderstadt konnten den Brand schließlich löschen. Der Hausbewohner erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Das Wohnhaus war weiterhin bewohnbar. Die Feuerwehr war mit insgesamt sieben Fahrzeugen im Einsatz.

Wernau a.N. (ES): Fahrlässige Brandstiftung mit zwei Verletzten

Wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt die Polizei gegen einen 18-Jährigen nach einem Brandgeschehen in der Nacht zum Sonntag in einem Gartenhaus auf einem Flurstück an der Brühlstraße. Vermutlich infolge einer entzündeten Zigarette, geriet im Untergeschoss des Gartenhauses gegen 23.25 Uhr ein Benzinkanister während Geburtstagsfeierlichkeiten in Brand. Hierdurch wurde der 18-jährige Verursacher leicht an der Hand sowie ein weiterer 18-Jähriger schwer im Gesicht verletzt. Ein 17-Jähriger, welcher sich ebenfalls in dem Raum befand, wurde nicht verletzt. In der Folge gerieten die Räumlichkeiten in Brand. Die drei Personen konnten das Gebäude eigenständig verlassen. Die beiden Verletzten wurden vom Rettungsdienst behandelt und in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Die übrigen 32 Gäste wurden vom Rettungsdienst, welcher insgesamt mit sieben Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort war, ebenfalls vorsorglich untersucht, verblieben jedoch unverletzt. Die Feuerwehr Wernau, welche mit zahlreichen Kräften vor Ort war, konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. Die Ermittlungen werden vom Polizeirevier Kirchheim unter Teck geführt.

Rottenburg-Ergenzingen (TÜ): In Einfamilienhaus eingestiegen

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus ist es im Zeitraum zwischen Freitag, 11.30 Uhr und Samstag, 12.25 Uhr in Rottenburg-Ergenzingen gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich mit Hilfe eines unbekannten Werkzeugs über ein Fenster Zugang in das Wohngebäude, welches sich in der Straße Gänsmorgen befindet. Im Haus wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Zur Höhe des Diebesguts und dem entstandenen Sachschaden kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten vor Ort Spuren.

Tübingen-Hirschau (TÜ): Öffentlich masturbiert

Am frühen Samstagabend ist es im FKK-Bereich des Hirschauer Baggersees zu einem unsittlichen Vorfall gekommen. Gegen 18.00 Uhr teilte eine sich dort befindliche Frau der Polizei mit, dass eine männliche Person sexuelle Handlungen an sich vornehmen würde. Als die Frau zum Hörer griff um die Polizei zu verständigen flüchtete der Täter. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, an der mehrere Streifenwagen beteiligt waren, konnte ein 29-jähriger Tatverdächtiger in der Nähe des Tatorts festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Anschluss wurde er durch eine Streife zum Polizeirevier Tübingen verbracht und schließlich nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Balingen (ZAK): Gartenpavillon und Holzschuppen in Brand

Ein Gartenpavillon, ein Holzschuppen und ein Unterstand sind am Samstagabend in der Hermann-Rommel-Straße aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Gegen 18.50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr durch mehrere Notrufe über ein größeres Feuer alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen ein Holzschuppen mit angrenzendem Unterstand, sowie ein Pavillon, welches sich auf einem Anbau des dortigen Mehrfamilienhauses befand, in Brand. Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Die Brandursache war zunächst unklar, Ermittlungen dazu wurden vom Polizeirevier Balingen unter Mithilfe von Spezialisten der Spurensicherung aufgenommen. Der durch den Brand verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf 70.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand, das Mehrfamilienhaus blieb grundsätzlich bewohnbar, jedoch musste in zwei Wohnungen durch die Stadtwerke der Strom abgestellt werden. Die Feuerwehr Balingen war mit 30 Einsatzkräften vor Ort.

Dormettingen (ZAK): Unfall mit einem Radlader

Ein Schwerverletzter sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Samstagnachmittag in Dormettingen ereignet hat. Gegen 14.45 Uhr befuhr ein 73-Jähriger mit einem Radlader nach getaner Gartenarbeit die Riedbachstraße. Der Fahrer befand sich noch auf dem stehenden Radlader, als dieser unvermittelt auf der leicht abschüssigen Straße rückwärts ins Rollen kam. Sämtliche Bremsversuche seitens des Fahrers blieben erfolglos, weshalb das Fahrzeug nach etwa 90 Metern zunächst eine Hecke und im Anschluss zwei parkende Fahrzeuge touchierte, bis es schließlich an einer Mauer schräg zum Stillstand kam. Während des Unfalls stürzte der 73-Jährige aus dem Fahrzeug und zog sich hierbei die Verletzungen zu. Er wurde durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall wurden der Radlader, zwei Pkw sowie einer Straßenlaterne beschädigt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

