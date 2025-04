Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Handtasche aus Auto gestohlen

Northeim (ots)

Northeim, Weißer Budenweg, Sonntag, 06.04.2025, 13.10 - 15.25 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Sonntag zwischen ca. 13.10 - 15.25 Uhr kam es zu einem Handtaschendiebstahl aus einem Auto. Das Auto war in dem Zeitraum in der Northeimer Straße "Weißer Budenweg" geparkt. Eine unbekannte Person schlug die Scheibe der Beifahrerseite ein und entnahm die Handtasche.

Insgesamt kam es zu einem Sach- und Diebstahlschaden von knapp 800 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell