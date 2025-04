POL-NOM: Verkehrsunfall - Fußgängerin leicht verletzt

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Bundesstraße 241 - Anschlussstelle BAB A7, Northeim-West, Samstag, 05.04.2025, 10:50 Uhr Northeim (sb) - Zu einem Verkehrsunfall mit sechs leichtverletzten Personen kam es, nachdem ein 30-Jähriger Göttinger mit seinem Audi an der Anschlussstelle Northeim-West, Südrichtung, an der Einmündung zur Bundesstraße 241 nach rechts in Richtung Moringen abbiegen wollte. Hierbei übersah er ...

