Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schaden verursacht und abgehauen

Northeim (ots)

37186 Moringen, OT Fredelsloh, Schafanger, Freitag, 04.04.2025, 13:00 Uhr bis Samstag, 05.04.2025, 08:00 Uhr

Moringen (sb) - Am Samstag erstattete ein 28-Jähriger Fredelsloher Strafanzeige bei der Polizei, weil ein bislang unbekannter Fahrzeugführer seinen Pkw beim Vorbeifahren beschädigt hat und anschließend die Unfallstelle verlassen hat ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Im genannten Tatzeitraum hatte er seinen Pkw ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Der Schaden am Fahrzeug wurde auf ungefähr 2000 Euro geschätzt. Um Hinweise zum Verursacher wird gebeten.

