POL-EU: Mit Spielzeugpistole und Messer Socken entwendet

Mechernich (ots) - Am Samstag (21. September) gelangten Unbekannte im Zeitraum von 1.40 bis 11.20 Uhr in eine Shisha-Bar in der Turmhofstraße in Mechernich. Zunächst ist hierzu mit einem Gullideckel ein Fenster im Erdgeschoss beschädigt worden. Hierbei zersprang das Fensterglas. Letztendlich wurde das Fenster jedoch aufgehebelt. In der Bar wurden zwei Glücksspielautomaten aufgebrochen. Es wurden Bargeld und Spirituosen in bislang unbekannter Höhe entwendet. Eine Anzeige ...

mehr