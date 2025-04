Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit sechs leichtverletzten Personen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bundesstraße 241 - Anschlussstelle BAB A7, Northeim-West, Samstag, 05.04.2025, 10:50 Uhr

Northeim (sb) - Zu einem Verkehrsunfall mit sechs leichtverletzten Personen kam es, nachdem ein 30-Jähriger Göttinger mit seinem Audi an der Anschlussstelle Northeim-West, Südrichtung, an der Einmündung zur Bundesstraße 241 nach rechts in Richtung Moringen abbiegen wollte. Hierbei übersah er einen vollbesetzten, vorfahrtsberechtigten VW Tiguan, der die Bundesstraße 241 aus Richtung Northeim kommend in Richtung Moringen befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Sachschäden an den Fahrzeugen wurden bei dem Audi auf zirka 40.000 Euro und dem VW Tiguan auf zirka 50.000 Euro geschätzt. Auf Grund der Anzahl der Verletzten wurden von der Rettungsleitstelle ein Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen und ein Krankentransportfahrzeug eingesetzt, zudem wurde die Ortsfeuerwehr Berwartshausen vorsorglich zur Sicherung der Unfallstelle alarmiert. Der aus Göttingen stammende Unfallverursacher wurde der Uniklinik Göttingen zugeführt und die leichtverletzten Insassen des VW Tiguan wurden vorsorglich ins Krankenhaus nach Northeim verbracht. Der Ausflug der Reisegruppe, deren Mitglieder vorwiegend aus dem Raum Hannover stammen, stand unter einem nicht so guten Stern, da sie zuvor mit ihrem eigenen Fahrzeug schon eine Panne hatten und mittlerweile mit einem Leihfahrzeug unterwegs waren. Auf Grund des Unfalls waren sie nun zu einem weiteren Zwischenstopp im Krankenhaus Northeim gezwungen.

