Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung nach Verkehrsunfall

Northeim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße, Samstag, 05.04.2025, 11:50 Uhr

Northeim (sb) - Ein 78-Jähriger aus Bad Gandersheim befuhr mit seinem Pkw die Göttinger Straße vom Kreisel Göttinger Str. / Eichstätte in Richtung Berliner Allee. Hinter ihm fuhr eine 31-Jährige Bovenderin in gleicher Richtung. Nachdem der Bad Gandersheimer seinen Pkw verkehrsbedingt anhalten musste, musste die Bovenderin ihren Pkw ebenfalls abbremsen und anhalten. Dies bemerkte ein 32-Jähriger aus Bad Grund allerdings zu spät, so dass er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auffuhr. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw der Bovenderin, deren Pkw durch die Wucht des Aufpralls auch noch auf den Pkw des Bad Gandersheimers geschoben wurde. Die Beifahrerin, 24 Jahre aus Göttingen, die sich im Pkw der Bovenderin befand, wurde leicht verletzt. Sie konnte nach kurzer Behandlung im Rettungswagen vor Ort aber wieder entlassen werden. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen wurde auf zirka 5000 Euro geschätzt. Nach dem Unfall kam es noch an der Unfallstelle zwischen den Beteiligten zu erheblichen Streitigkeiten, die in gegenseitigen Beleidigungen und Körperverletzungen sowie einer kaputten Brille endeten. Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten entsprechenden Strafverfahren gegen die Beteiligten ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell