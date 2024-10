Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Leichtverletzte auf der Einmündung Diesel- und Seestraße (25.10.2024)

Bad Dürrheim (ots)

Am vergangenen Freitag ist es auf der Einmündung Diesel- und Seestraße zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin gekommen. Auf der Dieselstraße war zunächst ein 87-jähriger Toyota-Fahrer unterwegs. An der Einmündung hielt er an, um eine von rechts kommende 77-Jährige auf einem Fahrrad aus ihrer Sicht nach links abbiegen zu lassen. Währenddessen fuhr der Autofahrer jedoch ein Stück vor und stieß so mit der Seniorin zusammen. Dadurch kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Ein Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell