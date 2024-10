Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen/ Lkr. Konstanz) Unfall auf der Bundesstraße 14- eine leichtverletzte Person (29.10.2024)

Eigeltingen (ots)

Zu einem Unfall auf der Bundesstraße 34 ist es am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, gekommen. Ein 36-jähriger Fahrer eines Audi Q5 war auf der Bundesstraße 14 von Emmingen-Liptingen in Richtung Stockach-Windegg unterwegs und wollte auf Höhe der Einmündung zur Kreisstraße 6011 nach links in Richtung Gallmannsweil abbiegen. Hierbei musste er verkehrsbedingt warten. Ein dahinterfahrender 70 Jahre alter Fahrer eines Renault Clio erkannte dies bei Nebel zu spät und prallt in das Heck des Audi. Der 36-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Um die beiden beschädigten Autos, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand, kümmerten sich Abschleppdienste.

