LPI-SHL: Auffällige Fahrweise

Wenigentaft (ots) - Ein 32-jähriger Autofahrer wollte Sonntagmittag nach links in die Mansbacher Straße in Wenigentaft abbiegen. Bei Auffahren übersah er einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 22-jährigen Rennradfahrer. Der Radfahrer konnte nicht mehr bremsen, prallte gegen die linke Pkw-Seite und stürzte. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

